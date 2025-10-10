Haïti : plusieurs décrets adoptés lors d’un conseil des ministres

presslakay.net

Plusieurs décrets parmi lesquels celui établissant le Budget Général de l’Exercice Fiscal 2025-2026 ont été adoptés jeudi lors d’un conseil des ministres tenu au Palais National.

Pour la première fois durant le mois d’octobre un conseil des ministres a été tenu ce jeudi 9 octobre 2025. Si d’habitude, ce dernier se tient à la Villa d’Accueil, c’est au Palais National, dans l’aire du Champs de Mars, que les membres du gouvernement s’étaient rendus dans le cadre de l’initiative.

En l’absence du Président du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), Laurent Saint-Cyr, qui se trouve au Japon dans le cadre d’une visite officielle, plusieurs conseillers- présidents ont pris part au conseil des ministres. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ainsi que d’autres membres du gouvernement de transition ont également été présents.

Selon les informations fournies par l’organe de presse et des relations publiques du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), plusieurs décrets ont été approuvés par les autorités concernées parmi lesquels le Projet de Décret établissant le Budget Général de l’Exercice Fiscal 2025-2026.

Les autorités ont aussi adopté le Projet de Décret abrogeant le Décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la Conférence Nationale et le Décret référendaire du 24 juin 2025 ; le Projet d’Arrêté modifiant les dispositions des articles 3 et 6 de l’Arrêté du 18 septembre 2024 nommant les membres du Conseil Électoral Provisoire (CEP) et fixant leur mandat.

Les responsables ont également adopté le Projet d’Arrêté rapportant l’Arrêté du 24 juillet 2024 nommant les membres du Comité de Pilotage de la Conférence Nationale et l’Arrêté du 2 septembre 2024 complétant le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale.

Ce conseil des ministres spécial tenu au Palais National en absence du coordonnateur du panel présidentiel intervient dans un contexte où Haïti s’enfonce davantage dans le chaos généré par l’aggravation de la crise sécuritaire et la détérioration de la situation humanitaire.

Face à cette situation, le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), appelé à résoudre la crise multidimensionnelle en Haïti, est pressée par des partenaires internationaux dont les États-Unis à organiser au plus vite les élections libres pour rétablir l’ordre démocratique dans la nation francophone des Caraïbes.