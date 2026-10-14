Haïti : le Conseil de sécurité de l’ONU renouvelle les sanctions et prolonge le mandat des experts

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Le Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé, ce mercredi 14 octobre 2026, le régime de sanctions visant des personnes et des entités impliquées dans les violences et l’instabilité en Haïti. La résolution a recueilli 14 voix favorables, tandis que la Russie s’est abstenue. Aucun vote contre n’a été enregistré.

Dans sa résolution 2831, adoptée ce 14 octobre, le Conseil maintient notamment les interdictions de voyager, le gel des avoirs ainsi que les mesures relatives à l’embargo sur les armes. Le texte prévoit également une prolongation de treize mois du mandat du Groupe d’experts chargé de surveiller l’application des sanctions. Celui-ci devra soumettre un rapport intermédiaire au plus tard le 28 mars 2027 et un rapport final avant le 1er septembre 2027.

Le Conseil de sécurité se dit préoccupé par la persistance des violences des gangs armés, des enlèvements, des homicides, des violences sexuelles et du recrutement d’enfants par des groupes armés. Il souligne également que le trafic et le détournement d’armes et de munitions continuent d’alimenter l’insécurité dans le pays.

Adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, la résolution appelle les États membres à renforcer les contrôles aux frontières et à mieux encadrer les transferts d’armes destinés aux autorités haïtiennes. Elle insiste notamment sur la gestion rigoureuse des stocks, la traçabilité des armes et les contrôles après livraison. Le Conseil demande également aux autorités haïtiennes de renforcer les capacités de la Police nationale d’Haïti (PNH) et des Forces armées d’Haïti (FAd’H) en matière de gestion des armes saisies.



Le Conseil avertit par ailleurs que les personnes impliquées dans des activités criminelles, le financement de groupes armés ou l’exploitation illégale des ressources naturelles susceptibles de déstabiliser Haïti peuvent être visées par des sanctions.

L’évolution du régime de sanctions sera évaluée à partir de trois critères: le renforcement des capacités judiciaires, la réduction des violences et la diminution du trafic d’armes ainsi que des flux financiers illicites. Le Secrétaire général des Nations unies devra évaluer les progrès réalisés avant le 1er septembre 2027.

Les autorités haïtiennes sont également appelées à rendre compte des avancées enregistrées et des mesures prises pour assurer l’application des sanctions. Le Conseil de sécurité affirme ainsi vouloir continuer à suivre de près l’évolution de la situation en Haïti.

De leur côté, les États-Unis ont salué le vote du Conseil de sécurité en faveur du renouvellement du régime de sanctions et de la prolongation du mandat du Groupe d’experts. « Ce vote envoie un autre signal sans équivoque : la communauté internationale est solidaire du peuple haïtien », ont-ils déclaré dans un message sur X.