Haïti / Erik Prince : Détails du projet de contrat avec Evergreen Trading System Limited pour la modernisation des douanes et des services frontaliers

   August 18, 2025  Leave a comment

L’État haïtien travaille sur un projet de contrat, non encore signé, avec Evergreen Trading System Limited pour une durée de 10 ans nécessitant un investissement total de plusieurs centaines de millions de dollars pour la réalisation des différentes composantes, dans le cadre de la modernisation de la douane et des services frontaliers, a appris Le Nouvelliste d’une source haut placée du gouvernement haïtien.

https://lenouvelliste.com/article/259004/haiti-erik-prince-details-du-projet-de-contrat-avec-evergreen-trading-system-limited-pour-la-modernisation-des-douanes-et-des-services-frontaliers

