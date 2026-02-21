Exode News – Port-au-Prince, 21 février 2026 – Facebook

Port-au-Prince, 21 février 2026 – Dans le cadre du partenariat #SABRE entre la France et Haïti, vingt-cinq soldats des Forces armées d’Haïti (FAD’H) se sont envolés ce samedi 21 février pour la Martinique afin de suivre une formation intensive aux côtés des Forces armées aux Antilles (FAA). L’initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des militaires haïtiens dans divers domaines stratégiques.

Le programme de formation comprend des modules pratiques et théoriques destinés à améliorer la coordination, les techniques de déploiement et les compétences tactiques des FADH.

Cette collaboration traduit la volonté de la France de soutenir la montée en puissance et la modernisation des forces armées haïtiennes dans un cadre structuré et sécurisé.

L’annonce a été faite par l’Ambassade de France en Haïti, qui souligne l’importance de ce partenariat pour le renforcement des capacités nationales et le développement d’une coopération durable entre les deux pays.

Les soldats formés devraient, à leur retour, contribuer activement au maintien de la sécurité et au renforcement des missions des FADH sur le territoire haïtien.@super fansExode News