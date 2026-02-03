États-Unis-TPS : Ayanna Pressley plaide pour la prolongation du TPS pour Haïti

Presslakay.net

Washington, 2 février 2026 (PRESSLAKAY) – La congresswoman démocrate Ayanna Pressley a appelé à la prolongation du Statut de protection temporaire (TPS) pour les ressortissants haïtiens, estimant qu’il s’agit à la fois d’une mesure « morale et humanitaire », mais également d’une « bonne politique ».

« Prolonger le TPS pour Haïti n’est pas seulement la chose juste à faire sur le plan humanitaire, c’est aussi une décision politique judicieuse », a déclaré l’élue dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux.

Alors que le TPS doit expirer le 3 février 2026, Ayanna Pressley affirme se battre pour protéger les bénéficiaires haïtiens, qu’elle qualifie de « frères et sœurs haïtiens », et pour leur permettre de poursuivre leurs activités essentielles et leurs contributions aux communautés américaines.

À défaut d’une décision judiciaire ou d’une action de l’exécutif, notamment du président Donald Trump, la fin du programme pourrait exposer des milliers de ressortissants haïtiens à une perte de statut légal et à un risque d’expulsion.