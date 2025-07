Par Yvena ISIDOR

L’homme d’affaires haïtien Pierre Réginald Boulos a été arrêté ce vendredi après-midi à son domicile en Floride par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), le service américain de l’immigration et des douanes.

Selon plusieurs médias locaux, une source proche de la famille indique que le Dr Boulos est accusé d’avoir fourni des informations inexactes dans sa demande de résidence permanente aux États-Unis. Il aurait notamment omis de mentionner son rôle de membre fondateur du parti politique MTV-Haïti, une omission considérée comme une violation des exigences de transparence imposées par les autorités migratoires.

Un avis d’expulsion lui aurait été notifié, lui donnant jusqu’au 2 décembre 2025 pour quitter le territoire américain.

Figure influente du secteur privé haïtien, Réginald Boulos passera sa première nuit en détention aux États-Unis. Son cas illustre la fermeté persistante de la politique migratoire américaine, qui s’applique à tous les ressortissants étrangers, indépendamment de leur statut ou de leur fortune.

L’enquête se poursuit.

Added COMMENTARY By Haitian-Truth

United States: Yes, Réginald Boulos was arrested by ICE By Yvena ISIDOR 07/18/2025 1278 0 Le Placentin Haitian businessman Pierre Réginald Boulos was arrested this Friday afternoon at his home in Florida by agents of the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

According to several local media outlets, a source close to the family indicates that Dr. Boulos is accused of providing inaccurate information in his application for permanent residency in the United States. In particular, he allegedly failed to mention his role as a founding member of the political party MTV-Haiti, an omission considered a violation of the transparency requirements imposed by immigration authorities. news-details He was reportedly served with a deportation notice, giving him until December 2, 2025, to leave the United States. An influential figure in Haiti’s private sector, Réginald Boulos will spend his first night in U.S. custody. His case illustrates the continued firmness of U.S. immigration policy, which applies to all foreign nationals, regardless of their status or wealth.