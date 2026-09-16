Élections : le CEP fixe du 13 au 22 septembre la période de dépôt des candidatures

La Redaction:

Pétion-Ville, 12 septembre 2026 — Le Conseil électoral provisoire (CEP) annonce l’ouverture, du 13 au 22 septembre 2026, de la période consacrée au dépôt des pièces et aux formalités relatives aux déclarations de candidature pour les prochaines élections.

Dans une note de presse référencée CEP/DC/058-2526, l’institution électorale précise que les candidats au Sénat devront déposer leurs pièces auprès du Bureau électoral départemental (BED) du département concerné. Pour les candidats à la Députation et aux Collectivités territoriales, les formalités pourront être effectuées auprès des Bureaux électoraux communaux (BEC) territorialement compétents. Une disposition particulière concerne les candidatures à la présidence et au Sénat dans le département de l’Ouest.

Les candidats concernés devront effectuer leurs démarches au siège du BED Ouest I, situé à l’annexe du CEP, sur la route de Frères. Des dispositions pour les zones confrontées à l’insécurité Le CEP prévoit également des mesures spécifiques pour certaines circonscriptions, afin de tenir compte des contraintes liées à la situation sécuritaire et d’assurer la continuité du processus électoral. Ainsi, les déclarations de candidature aux postes de député et aux collectivités territoriales pour les circonscriptions de Carrefour, Gressier, Kenscoff, Cabaret, Cornillon/Grand-Bois, Croix-des-Bouquets, Fonds-Verrettes, Ganthier, Thomazeau et Port-au-Prince III seront, sous toute réserve, reçues directement au BED Ouest I.

Dans l’Artibonite, les candidats à la Députation et aux collectivités territoriales des circonscriptions de Grande-Saline, La Chapelle, Liancourt, Marchand-Dessalines, Montrouis, Petite-Rivière de l’Artibonite et Verrettes devront déposer leurs pièces au BED de l’Artibonite. Pour les circonscriptions de Mirebalais et de Saut-d’Eau, les formalités devront être effectuées auprès du BED du Centre. À travers ces dispositions, le CEP affirme vouloir adapter l’organisation du processus aux réalités de certaines zones tout en permettant aux candidats concernés de respecter les délais fixés. L’institution électorale réaffirme par ailleurs sa volonté de conduire le processus de manière inclusive, impartiale, transparente et responsable, dans le respect des principes d’indépendance et d’intégrité électorales. Elle rappelle également le droit de chaque citoyenne et de chaque citoyen à participer à la vie démocratique du pays. Avec l’ouverture de cette période de dépôt dès le 13 septembre, les candidats et formations politiques disposent désormais d’un délai de dix jours pour accomplir les formalités nécessaires à leur participation aux prochaines échéances électorales.