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Dans une note publiée mardi 20 octobre 2026, la Gang Suppression Force (GSF) a confirmé la poursuite des opérations pour retrouver les soldats disparus. Leur véhicule, un Toyota Land Cruiser, aurait été incendié lors de l’attaque attribuée à des hommes armés.

Selon les responsables de la mission, des troupes appuyées par des hélicoptères affrontent les gangs dans la zone. Des informations préliminaires font état de plusieurs membres de gangs tués et blessés.Par ailleurs, quatre membres du personnel de la mission ont été blessés et reçoivent des soins médicaux.

La GSF appelle les habitants de Santo et des zones voisines à rester chez eux et à éviter les secteurs concernés par les opératio