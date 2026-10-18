Des millions détournés dans le cadre d’un accord sur les armes impliquant Paraison – Commentaire ajouté par Haitian-Truth

Miami Herald :

Le neveu de Dolly Parton, ancien élu, a conclu un contrat d’armement en Haïti. Des millions de dollars ont disparu.

Par Shirsho Dasgupta et Jacqueline Charles. Mis à jour le 17 octobre 2026 à 16h34.

Une société de sécurité privée, fondée par deux proches de la défunte légende de la musique country Dolly Parton, se retrouve au cœur d’un contrat d’armement particulièrement complexe en Haïti. Selon plusieurs sources informées du dossier, cet accord aurait été conclu sans vérifications préalables rigoureuses.

Il y a environ un an, cette entreprise, baptisée Fencebridge Strategic Risk, a signé un contrat de plusieurs millions de dollars visant à fournir à la Police nationale d’Haïti des fusils semi-automatiques ainsi que des milliers de munitions. Cette livraison intervient alors que les forces de l’ordre haïtiennes peinent à lutter contre des gangs violents, responsables de la mort de plus de 25 000 Haïtiens depuis 2021. Si une partie du contrat a été honorée — des lots de munitions de 9 mm, 5,56 mm et 7,62 mm sont récemment arrivés en Haïti —, la livraison demeure incomplète. Par ailleurs, la trace d’au moins 7 millions de dollars de fonds publics haïtiens, versés pour l’acquisition de cet armement, a été perdue.

Fondée en 2015 dans le Tennessee, Fencebridge Strategic Risk a été créée par Daniel Nozell, manager de longue date de Dolly Parton, et Bryan Seaver, l’un des neveux de la chanteuse, qui occupait également le poste de chef de sa sécurité. Au moment de se lancer sur le marché — extrêmement lucratif et opaque — de la fourniture d’armes aux forces de sécurité haïtiennes, en grande difficulté, l’entreprise ne disposait pas des autorisations et licences réglementaires américaines nécessaires, dont l’obtention s’est heurtée à de longs délais.

En vertu de la politique du département d’État, Haïti est soumis à un embargo sur les armes et à des contrôles à l’exportation concernant les équipements destinés à la police. L’entreprise a finalement bénéficié de l’aide de Mark E. Green, un ancien élu républicain du Congrès (Tennessee), qui est intervenu pour faciliter l’obtention de ces autorisations.« Je leur ai dit que je pouvais les aider », a déclaré Mark E. Green au Miami Herald. « J’ai des amis lobbyistes à Washington, et je leur ai proposé d’utiliser mon nom pour appuyer cette démarche. » Green a déclaré avoir mis Fencebridge en contact avec son réseau d’avocats et avoir perçu 600 000 dollars pour ses services auprès de l’entreprise.Il a nié toute implication dans les modalités de conclusion du contrat lui-même. Cependant, une source haïtienne bien informée du dossier impute les retards à Green. « Nous lui faisions confiance, car nous voyions qu’ils traitaient divers types d’investissements », a confié cette source, qui a requis l’anonymat pour évoquer une affaire extrêmement sensible.

Andrew Day, directeur des opérations de Fencebridge et résident de Key West, a confirmé l’implication de Green dans l’opération, aux côtés d’une femme originaire du Texas, Ellie Soto. Selon les informations recueillies par le *Herald*, Mme Soto a rencontré l’ancien législateur en Haïti. Des documents indiquent qu’elle est née au Costa Rica, mais qu’elle possède la citoyenneté américaine et réside à Sugar Land, dans la banlieue de Houston.

La source haïtienne a précisé que, bien que Fencebridge ait rencontré des retards dans l’acheminement des munitions vers Haïti, l’entreprise « se démène pour effectuer la livraison ». Selon cette même source, Green et Soto « détiennent les fonds ». Green a affirmé avoir facturé 1 000 080 dollars à Mme Soto et en avoir perçu 600 000 ; il a ajouté que Mme Soto — qu’il a rencontrée pour la première fois en juillet de l’année dernière — ne répond plus à ses appels téléphoniques.

« Ces 7 millions de dollars ne sont ni chez Fencebridge, ni chez Green », a déclaré l’ancien législateur, en parlant de lui-même.

Des sources haïtiennes ont fourni au *Herald* des éléments attestant d’un virement bancaire effectué par le gouvernement haïtien en faveur de Mme Soto, au moyen de deux documents distincts. Dans l’un d’eux, Mme Soto confirme avoir reçu 8 241 955 dollars à 14h24, puis 7 082 589,29 dollars à 14h25, le 27 janvier de cette année. D’après ce document, Mme Soto précise qu’elle avait, à ce stade, reçu un « dépôt total de 15 347 958,13 dollars en provenance d’Haïti ». L’autre document montre que ces deux mêmes transactions ont été envoyées vers un compte auprès de la Citibank, à la même date. Bien que les activités de Fencebridge en Haïti aient été révélées le mois dernier dans le cadre d’un litige juridique sans rapport avec cette affaire — opposant la succession de Parton à Seaver —, l’entreprise faisait déjà l’objet d’une attention particulière à Port-au-Prince, alors que des gangs armés multipliaient les attaques meurtrières et que la police se retrouvait à court de munitions. Le neveu de Parton, Seaver — par ailleurs directeur général de Fencebridge —, a refusé de faire le moindre commentaire pour cet article. Les tentatives répétées du *Herald* pour joindre Soto, via les coordonnées téléphoniques et électroniques associées à son entreprise basée à Houston, Tranmex, LLC, sont restées infructueuses.

C’est là qu’intervient Mark Green. Le contrat d’armement de Fencebridge était en préparation bien avant le décès de Parton, survenu le 25 août 2026 ; le président de la société avait en effet tenu des réunions avec des responsables haïtiens alors qu’il séjournait au luxueux hôtel Karibe, à Port-au-Prince. Par la suite, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, a validé deux accords avec l’entreprise. Mark Green, ancien président de la commission de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants des États-Unis — qui a démissionné du Congrès en juillet 2025 —, s’est rendu en Haïti deux mois plus tard. Soto se trouvait déjà à Port-au-Prince, après y être arrivée le 14 septembre en provenance de Miami, à bord d’un vol de la compagnie Sunrise Airways. Elle était accompagnée de son époux et d’un autre homme d’affaires du Tennessee, décrit comme un « intermédiaire », selon des documents consultés par le *Herald*.Le groupe s’était réuni à Fort Lauderdale pour discuter de leurs projets respectifs en Haïti avant…

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COMMENTAIRE : HAITIAN-TRUTH.ORG

Des éléments criminels haïtiens, dirigés par le directeur général de la Police nationale d’Haïti (PNH), Ludwig Paraison, ont écarté le fournisseur approuvé par le département d’État américain — qui disposait d’une licence d’exportation valide depuis 2019 — pour s’engager dans un processus opaque. Dans ce cadre, le membre du Congrès américain Green escomptait un versement de 1 000 000 $, tandis que d’autres protagonistes prenaient également leur part.

Des millions ont disparu.

Les livraisons sont soit incomplètes, soit inexistantes.

Les lois haïtiennes régissant les contrats n’ont pas été respectées. Comment le ministre de la Justice a-t-il pu valider une telle opération ? La Cour supérieure des comptes a été contournée !

Que compte faire le Premier ministre Fils-Aimé pour remédier à ce désastre criminel ?

Le fournisseur approuvé par le département d’État avait proposé de créer une structure médicale destinée aux agents de la PNH et à leurs familles. Une réunion était prévue le 16 avril 2026 pour en discuter les détails ; Paraison ne s’y est jamais présenté.

IL S’AGIT D’UN CAS DE CORRUPTION MAJEURE. LES VISAS DEVRAIENT ÊTRE RÉVOQUÉS.