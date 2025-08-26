Coupe du monde Qatar 2025 : l’équipe haïtienne U-17 reçoit 100 millions de gourdes du gouvernement

Le gouvernement haïtien a octroyé un financement de 100 millions de gourdes à l’équipe nationale masculine U-17, qui s’apprête à représenter le pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2025. Gally Amazan, membre du Comité de Normalisation de la Fédération Haïtienne de Football (FHF), a qualifié ce soutien d’historique.

Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a remis ce lundi le chèque officiel à la sélection, en présence de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique, Niola Lynn Sarah Octavius, et du ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Fils Métellus. Dans son allocution, il a salué ces jeunes Grenadiers, les qualifiant de symboles d’espoir pour toute la nation, selon un communiqué de la Primature.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables de l’État ainsi que de représentants de la FHF. La ministre Octavius a mis en lumière les performances remarquables des U-17 haïtiens en 2007, 2019 et 2025, soulignant que leur vaillance et leur discipline positionnent Haïti parmi les grandes nations du football.

Elle a encouragé les joueurs à défendre les couleurs nationales avec fierté, tout en réaffirmant l’engagement du gouvernement en faveur du sport, véritable moteur d’unité et de fierté nationale.

De son côté, le Premier ministre a lancé un message fort aux jeunes joueurs : le drapeau qu’ils porteront incarne l’âme d’Haïti, et chaque pas sur le terrain devra refléter la dignité, l’unité et la grandeur du pays.

Il a conclu en affirmant que l’accompagnement de la jeunesse et du sport reste un devoir sacré pour l’État haïtien, et que toute la nation soutiendra ses Grenadiers dans leur mission de faire rayonner Haïti à l’international.