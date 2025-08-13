Attaque sanglante à Kenscoff: 2 policiers tués, 3 autres blessés et un blindé incendié

Les bandits ont frappé fort à Kenscoff dans la nuit du 12 au 13 août 2025, ils ont tué deux policiers. Trois (3) autres agents de la Police Nationale d’Haïti sont sortis blessés lors de cette attaque, les malfrats ont également incendié un véhicule blindé de la PNH.

L’attaque a été perpétrée à Morne Tranchant, selon l’agent exécutif intérimaire. Masillon Jean appelle à une opération musclée dans sa commune. Il encourage le nouveau DG de la PNH à prendre des dispositions pour traquer les malfrats.

La situation est plus ou moins calme, de l’avis du premier citoyen de la commune de Kenscoff. Il plaide pour la consolidation de l’espace où l’attaque a eu lieu, dans la nuit du 12 au 13 août 2025.