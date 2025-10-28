Alix Didier Fils-Aimé : de l’amateurisme au novice

HCI

En remplacement du Dr. Garry Conille, le citoyen Alix Didier Fils-Aimé est devenu depuis, le lundi 11 novembre 2024, le nouveau Premier Ministre Haïtien. Le deuxième de la transition préfabriquée par la CARICOM de concert avec les acteurs politiques Haïtiens assoiffés du pouvoir. En fait, M. Fils-Aimé est le troisième chef de Gouvernement de l’ère de la gouvernance intérimaire post Jovenel Moïse et c’est un fait qu’il ne sera pas le dernier vu ses premiers pas qui ne rassurent personne. On dirait qu’il s’aventure en terrain inconnu.

Tout porte à croire que le nouveau PM minimise la dimension de la crise en promettant vaguement le rétablissement de la sécurité et la réalisation des élections l’année prochaine. Les mêmes promesses qui ont emporté Ariel Henry et Garry Conille. Comment espère-t-il s’y prendre?

En effet, dès le départ, Alix Didier Fils-Aimé signe son échec comme Chef du Gouvernement. Contrairement à ses prédécesseurs, dans le contexte actuel, le nouveau Premier Ministre ne pourra pas jouer sur le temps. Il aura à faire face à la nouvelle réalité Haïtienne sans round d’observation. Chaque minute sera comptée pour lui, car le compte à rebours a commencé depuis le jour de son installation. Tambour battant, il est accueilli par les gangs de la même manière que ces derniers ont poussé l’ex PM Ariel Henry à la démission.

Il est vrai que c’est au pied du mur qu’on reconnaît le vrai maçon. Toutefois, M. Fils-Aimé dans son premier discours, a montré à quel point qu’il est un novice et qu’il ne sera pas en mesure de relever les défis du lourd héritage qui l’attend.

Alix Didier Fils-Aimé, le prince à New-York sur les terres d’Haïti

Le PM Alix Didier Fils-Aimé n’est pas sans savoir que depuis plusieurs années, les Haïtiens vivent sous le joug des gangs et ne savent à quel saint se vouer. 80% de la Capitale Haïtienne est contrôlée par des civils armés ainsi que les principales routes la reliant aux autres départements. La population Haïtienne est en état d’asphyxie. À chaque nouvelle version de la transition, il y a de nouveaux territoires perdus. Des milliers de nouveaux déplacés. Des centaines d’établissements scolaires supplémentaires fermés et de nouveaux élèves privés du pain de l’instruction. L’Etat est impuissant et n’arrive pas à reprendre son autorité voire même, à garantir l’espoir. La réalité de 2021, après l’assassinat du Président Jovenel Moise, n’est pas celle de 2024. La situation se dégrade d’année en année au point que l’économie Haïtienne est en berne. Côté humanitaire, c’est la catastrophe car, selon des rapports concordants d’organismes internationaux, les ménages à Port-au-Prince est au bord de la famine. Moins d’un ménage sur deux mange normalement dans la capitale.

Monsieur Fils-Aimé, la nation est à l’agonie et ne réclame que du concret. Avec quelle baguette magique allez-vous résoudre en 2025 ces problèmes qui ne datent pas d’hier?

Une interrogation qui restera pour l’heure sans réponse en attendant l’application de la politique de l’autruche de Alix Didier Fils-Aimé.

De l’amateurisme au novice

Dr. Garry Conille durant son passage à la Primature n’a aucune réalisation à son actif alors qu’il ne cessait de se présenter comme le sauveur Haïtien. Il n’a réussi qu’à créer un slogan très vite récupéré par les gangs armés :”kay pa kay, katye pa katye.” L’ancien PM Garry Conille n’a fait qu’aggraver la crise Haïtienne et n’était animé que par son mercantile et appât du pouvoir. Par tous les moyens, il tentait de s’accaparer le pouvoir au grand dam de la République. Il jouait pieds et mains pour que la force des choses ampute l’exécutif de l’une de ses têtes. En définitif, il voulait renverser le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) éclaboussé par une affaire de corruption. L’élection du candidat républicain, Donald Trump arrive comme un cheveu dans la soupe. Sans tarder, le CPT a tué dans l’oeuf le projet de Garry Conille en l’evinçant au mépris de l’accord du 3 Avril 2024 qui l’avait accouché. Un coup de maître qui ne sera pas sans conséquence, car Alix Didier Fils-Aimé n’est pas l’homme de la situation et son caractère novice conduira à un nouveau tournant dans la crise Haïtienne. À la fin de l’année 2025, incapables de faciliter le retour à l’ordre constitutionnel, le CPT et son PM, Alix Didier Fils-Aimé se verront fermer les portes du pouvoir dont les clés se retrouveront aux mains de la communauté internationale.

Akao Gerson Dominique

dominiquenisco9@gmail.com