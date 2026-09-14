Albert Ramdin clarifie sa position sur la date des élections en Haïti- Added COMMENT By Haitian-Truth

Le secrétaire général de l’OEA a rappelé qu’il ne s’est pas prononcé sur la tenue des élections en Haïti le 13 décembre 2026, date fixée dans le calendrier du CEP.

Clarification de l’OEA

Déclaration officielle : Lors d’une conférence de presse, Albert Ramdin a déclaré : « Je ne me souviens pas avoir dit, à un quelconque moment, que nous souhaitions que les élections se tiennent le 13 décembre. En réalité, j’ai toujours évité de mentionner le 13 décembre comme date électorale ». [1]

Lors d’une conférence de presse, Albert Ramdin a déclaré : « Je ne me souviens pas avoir dit, à un quelconque moment, que nous souhaitions que les élections se tiennent le 13 décembre. En réalité, j’ai toujours évité de mentionner le 13 décembre comme date électorale ». [1] Position de l’organisation : S’il insiste sur l’urgence de la sécurité et du rétablissement des institutions démocratiques, il évite de se lier au calendrier technique fixé par le Conseil électoral provisoire (CEP).[1, 2]

Contexte du processus électoral en Haïti

Calendrier du CEP : Le Conseil électoral provisoire avait inscrit la date du 13 décembre 2026 dans son calendrier des opérations électorales. [1, 2]

Le Conseil électoral provisoire avait inscrit la date du 13 décembre 2026 dans son calendrier des opérations électorales. [1, 2] Doutes de l’opposition : Une partie de l’opposition progressiste haïtienne conteste le maintien de cette échéance, estimant que les conditions sécuritaires, de transparence et d’inclusion ne sont pas réunies.

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Il n’y aura pas d’élections effectives en 2026. L’inscription des électeurs potentiels ne pourra être achevée qu’au cours de l’année 2027.