320 partis politiques enregistrés pour les élections prévues le 30 août

Après près d’une décennie sans scrutin national, le processus électoral semble enfin reprendre en Haïti. Selon le président du Conseil électoral provisoire (CEP), Jacques Desrosiers, 320 partis politiques se sont inscrits pour participer aux élections prévues le 30 août prochain.

Pétion-Ville, le 13 mars 2026. La période d’enregistrement des partis a officiellement pris fin le jeudi 12 mars. Désormais, le CEP procède à l’analyse des dossiers soumis par les différentes formations politiques. La liste définitive des partis admis sera publiée le 26 mars prochain.Le CEP ouvre la période d’enregistrement des partis et regroupements politiques

Un pays sans élections depuis près de dix ans

Ces élections s’inscrivent dans un contexte politique particulièrement exceptionnel. En effet, Haïti n’a pas organisé de véritables élections nationales depuis près de dix ans.

Au fil du temps, les institutions démocratiques se sont progressivement affaiblies. Le pays fonctionne aujourd’hui sans Parlement, après l’expiration du mandat des derniers élus.Haïti : le CEP signe un accord avec l’INE du Mexique pour renforcer ses capacités techniques

Par ailleurs, la majorité des communes ne dispose plus de maires élus. Les administrations locales sont dirigées par des agents intérimaires nommés par le pouvoir central. Cette situation a fortement contribué à accentuer la crise de légitimité politique que traverse le pays.

Un climat sécuritaire extrêmement fragile

Cependant, l’organisation de ces élections représente un défi sécuritaire majeur.

Depuis plusieurs années, certaines zones du territoire échappent au contrôle de l’État. C’est notamment le cas dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince.

Dans ces zones, des groupes armés imposent leur loi. Les affrontements, les enlèvements et les déplacements de population sont devenus fréquents.

Par conséquent, cette insécurité généralisée complique sérieusement l’organisation logistique d’un scrutin national.

De nombreux observateurs s’interrogent donc sur la capacité réelle des autorités à organiser des élections libres et sécurisées dans ces conditions.

Un test pour la transition politique

Malgré ces difficultés, le processus électoral représente une étape cruciale pour la transition politique en Haïti.

Ces élections doivent permettre de renouveler les institutions démocratiques. Il s’agit notamment du Parlement et des autorités locales.

Pour une grande partie de la population, mais aussi pour la communauté internationale, ce scrutin constitue un passage important. Il pourrait contribuer au rétablissement de l’ordre constitutionnel et de la stabilité politique.

Toutefois, plusieurs acteurs rappellent que la réussite de ces élections dépendra largement de l’évolution de la situation sécuritaire.

Sans amélioration sur le terrain, certains craignent que le scrutin du 30 août soit difficile à organiser dans plusieurs régions du pays.

Moïse François

Vant Bèf Info (VBI)