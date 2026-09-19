114 militaires des FAd’H partent au Mexique pour huit semaines de formation

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PORT-AU-PRINCE, 19 septembre 2026 (Presslakay) — Un contingent de 114 membres des Forces armées d’Haïti (FAd’H), dont 108 nouvelles recrues et six accompagnateurs, a quitté le pays vendredi 18 septembre pour le Mexique, où il suivra une formation militaire de base de huit semaines, a annoncé le ministère haïtien de la Défense.

Cette formation s’inscrit dans la coopération entre Haïti et le Mexique. Selon les autorités, elle vise à renforcer les capacités opérationnelles des FAd’H, ainsi que leur modernisation.

De hauts responsables de l’armée et le directeur général de la Défense, Arnaud Venant, étaient présents à l’aéroport lors du départ.

Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, directeur pour l’Amérique centrale et les Caraïbes au ministère mexicain des Relations extérieures, a souligné à cette occasion les relations historiques de coopération entre les deux pays.

Au nom des FAd’H, le colonel Néoclès Arné a remercié les autorités mexicaines pour leur contribution à la formation de nouveaux militaires haïtiens.

Le ministère de la Défense, dirigé par Mario Andrésol, présente ce programme comme une nouvelle étape dans la reconstruction et la professionnalisation des FAd’H, alors que le pays cherche à consolider ses capacités nationales de sécurité et de défense.