Message aux Canadiens en Haïti concernant les enlèvements / Message to Canadians regarding kidnappings

(English follows.)

À nos ressortissant(e)s canadien(ne)s,

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrits auprès du Gouvernement du Canada à l’aide du système d’inscription des Canadiens à l’étranger.

Les enlèvements d’Haïtiens, de Canadiens ayant la double citoyenneté et d’étrangers se sont multipliés ces derniers mois à Port-au-Prince. La population haïtienne en général, sans distinction d’origine sociale, est exposée à des risques d’enlèvement, y compris les gens possédant la double citoyenneté qui vivent ou voyagent en Haïti. Depuis septembre 2020, des Canadiens et d’autres ressortissants étrangers ont été victimes d’enlèvements. Des missionnaires, des travailleurs humanitaires et des enfants, peuvent devenir victimes. La plupart des victimes sont libérées en échange d’une rançon. Dans certains cas exceptionnels, cependant, les victimes disparaissent ou sont tuées.

• Méfiez-vous des petits groupes de flâneurs, surtout à proximité de votre lieu de résidence

• Laissez les portes et les fenêtres verrouillées en tout temps

• Donnez aux employés de maison la directive de ne laisser entrer que les visiteurs préalablement autorisés et dont l’identité a été vérifiée.

• Surveillez bien tous les visiteurs

• Faites preuve d’une extrême vigilance, peu importe où vous vous trouvez dans le pays

Dans l’éventualité où vous ne trouveriez plus en Haïti, nous vous encourageons à mettre à jour votre profil d’inscription. Vous pouvez accéder à votre profil à https://voyage.gc.ca/voyager/ inscription, ou encore envoyer un courriel à roca@international.gc.ca pour nous informer de votre date de départ.

Les citoyens canadiens ayant besoin d’aide consulaire urgente devraient appeler l’ambassade du Canada à Port-au-Prince au (509) 2-812-9000 ou envoyer un courriel à prncecs@international.gc.ca. Vous pouvez également communiquer directement avec le Centre de surveillance et des interventions d’urgence (CSIU) à Ottawa au +1 613 996 8885 (à frais virés lorsque offert). Un courriel peut aussi être envoyé à sos@international.gc.ca.

Nous vous encourageons à rester branchés aux plus récents conseils aux voyageurs, aux dernières mises en garde et à nos coordonnées d’urgence sur le site https://voyage.gc.ca/ destinations/haiti aussi disponible via l’application mobile Bon Voyage, au www.voyage.gc.ca/mobile ou en s’inscrivant aux fils RSS sur www.voyage.gc.ca/rss Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à https://twitter.com/ AmbCanHaiti ou nous retrouver sur Facebook à https://www.facebook.com/ CanadaenHaiti/.

Nous vous saurions gré de transmettre cette information à tous les ressortissants canadiens se trouvant dans votre région.

L’Équipe consulaire de l’Ambassade du Canada

****************************** ****************************** ************************

Dear Canadian,

You are receiving this email because you are registered with the Government of Canada’s Registration of Canadians Abroad service.

Kidnappings of Haitians, dual-nationals and foreigners alike has increased in recent months in Port-au-Prince. Members of the general Haitian population, regardless of rank or social class, are at risk of being kidnapped, including dual citizens who live or travel in Haiti. Since September 2020, Canadians and other foreign nationals have been abducted. Missionaries, aid workers and children can become victims. Most of the victims are released in exchange for ransom. In some exceptional cases, however, victims have disappeared or have been killed.

• Remain alert to small groups of loiterers, especially near your residence

• Keep doors and windows secure at all times

• Instruct domestic staff to permit only pre-authorized visitors whose identities have been verified into your home

• Keep all visitors under close scrutiny

• Remain extremely vigilant wherever you are in the country

If you have already left and are no longer in Haiti, please update your registration profile. You may access your profile at https://travel.gc.ca/ travelling/registration or you may send an email to roca@international.gc.ca advising us of your date of departure.

Canadians in need of emergency consular assistance should call the Embassy of Canada in Port-au-Prince at (509) 2-812-9000 or send an email to prncecs@international.gc.ca. You may also call the Emergency Watch and Response Centre in Ottawa directly at +1 613 996 8885 (collect calls are accepted where available). An email can also be sent to sos@international.gc.ca.

We encourage you to stay connected with the latest travel advice and advisories, via the web at https://travel.gc.ca/ destinations/haiti, on our mobile TravelSmart application, available at http://travel.gc.ca/mobile and our RSS feeds at http://travel.gc.ca/rss. You may also follow us on Twitter at https://twitter.com/ CanEmbHaiti or find us on Facebook at https://www.facebook.com/ CanadainHaiti/?ref=hl