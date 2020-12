Kidnapping : L’Ambassade américaine en Haïti lance une alerte de sécurité et limite les déplacements de son personnel

Mercredi 2 décembre 2020 ((rezonodwes.com))– À la suite d’une augmentation spectaculaire des enlèvements contre rançon à Port-au-Prince (14 enlèvements signalés au cours des 7 derniers jours, y compris des citoyens américains, des résidents permanents légaux américains et des citoyens haïtiens), l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a limité les déplacements non officiels de son personnel citoyen américain embauché directement dans le voisinage immédiat de l’ambassade jusqu’à nouvel ordre.

L’ambassade des États-Unis met en garde ses citoyens contre les déplacements inutiles dans la région de Port-au-Prince et exhorte les citoyens américains à faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent à Port-au-Prince.

Elle invite ses citoyens à consulter l’avis de voyage de niveau quatre pour Haïti, qui reste en vigueur.

L’ambassade conseille les ressortissants américains à prendre les actions suivantes :

1- Évitez certaines zones

2- Surveillez les médias locaux pour les mises à jour.

3- Faites profil bas.

4- Informez vos amis et votre famille de votre sécurité.

5- Soyez conscient de votre environnement.

6- Soyez vigilant lorsque vous visitez des banques ou des guichets automatiques.

7- N’affichez pas de signes de richesse, comme le port de bijoux ou de montres coûteux.

8- Soyez prudent lorsque vous marchez ou conduisez la nuit.

9- Passez en revue vos plans de sécurité personnels.

Security Alert: U.S. Embassy Port-au-Prince, Haiti (December 2, 2020)

Location: Port-au-Prince

Events: As a result of a dramatic increase in kidnapping for ransom cases in Port-au-Prince (14 reported kidnappings in the last 7 days, to include U.S. citizens, U.S. legal permanent residents, and Haitian citizens), the U.S. Embassy in Port-au-Prince has limited non-official travel of its direct-hire U.S. citizen staff to the immediate Embassy neighborhood until further notice. The U.S. Embassy warns its citizens against unnecessary travel in the Port-au-Prince area, and urges U.S. citizens to exercise caution while traveling in Port-au-Prince. Please review the Level Four travel advisory for Haiti, which remains in effect.

Actions to take:

· Avoid the area.

· Monitor local media for updates.

· Keep a low profile.

· Notify friends and family of your safety.

· Be aware of your surroundings.

· Be vigilant when visiting banks or ATMs.

· Do not display signs of wealth, such as wearing expensive jewelry or watches.

· Use caution when walking or driving at night.

· Review your personal security plans.

Assistance:

· U.S. Embassy Port-au-Prince, Haiti

Tabarre 41, Route de Tabarre

Emergencies: +509-2229-8000

Non-emergency inquiries: acspap@state.gov

Website: https://ht.usembassy.gov/

· Contact the State Department’s Bureau of Consular Affairs

1-888-407-4747 toll-free from the United States and Canada

1-202-501-4444 from other countries

· Haiti Country Information

· Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive security updates