Jovenel Moise: L’Idée d’une Nouvelle Haïti

Juillet 26, 2021

La Démocratie Haïtienne est mal partie. S’il en fallait une preuve de plus, l’assassinat du président Jovenel Moise, le 7 Juillet 2021, en apporte une, choquante, crapuleuse. De 1806 à 1915, l’ère de la dictature a enregistré guerres civiles, répressions politiques, divisions territoriales, assassinats de dirigeants, exils politiques et interventions étrangères. On aurait cru fermée cette porte avec l’adoption de la Démocratie comme régime de gouvernance en 1987, suite à la chute de la dictature des Duvalier. La question ne saurait être évitée. L’Etat de Droit pour lequel le peuple a tant lutté, qui a vu tant de citoyens se sacrifier ne serait-il qu’un rêve inaccessible, pour ne pas dire un projet combattu, refusé et rejeté par des secteurs de la société attachés aux valeurs et aux pratiques régressives, discriminatoires des traditions dictatoriales ? Dit autrement, au fil de son évolution l’histoire d’Haïti aurait engendré un modèle de gestion criminelle des choses, des biens et des services que d’aucuns appellent: Le Système, c’est la négation de la croissance économique, le refus du progrès.

Le 7 Juillet 2021 est incontestablement l’œuvre du Système. Non point que le président tombé sous les bases assassines ne puisse faire l’objet de questionnement en ce qui concerne ses actes de gouvernement. La politique donne à apprécier erreurs et fautes. Mais qu’en est-il lorsque, d’un dirigeant, et c’est le cas de Jovenel Moise, mensonges, propagandes, diversions sont systématiquement mises en œuvre afin de nier les aspects positifs de sa lutte pour poser les fondements d’une démocratie durable et contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la grande masse des citoyens, en particulier ceux qu’on désigne par les termes Gwo zòtey, Ti sòyet, Neg andeyò ?

Cela ne lui a pas été pardonné. Le Système a choisi son jour et a frappé.

Les tueurs de la démocratie, renouvelant les procédés inhumains et crapuleux de leurs ancêtres de la dictature ont dit non. Non à l’électrification dans les communes et sections rurales, non à l’irrigation pour la promotion de l’agriculture et le développement agricole, non aux crédits bancaires pour les jeunes entrepreneurs issus des couches moyennes et populaires, non à une décentralisation centrée sur l’éducation, le travail et la sécurité pour tous et pour toutes.

Le Système a frappé. Les questions se multiplient. Les enquêtes se poursuivent…

Tandis que les nations unies, après plus de 14 années de présence n’en finissent pas de déplorer, de recommander, d’électionner…

Jovenel Moise c’est l’idée et le projet d’une Haïti nouvelle, en route vers le progrès, l’ordre démocratique et la justice. Le « petit reste » gouvernera la rosée.

Adelina Dayiti