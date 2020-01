WILSON LALEAU :Relever le Défi de notre Appartenance à la Société Humaine

Janvier 21, 2020

Consacré au dossier Petro-caribe et à ses déraisons, le livre de Wilson Laleau souléve une question incontournable: la Démocratie peut-elle survivre dans une société ou la vérité est proscrite? Est-il possible d’initier le processus de développement tant espéré, quand « l’ignorance profonde des procédures en vigueur dans l’administration » a valeur de symptome et de loi.

La réponse est non, que nul euphémisme ne saurait masquer. Car les plaies s’étalent, s’évidentent, se multiplient et font obstacle au devenir de notre société, au choix de l’Etat de droit fait par le Peuple Haitien. Car, comment opérer les réformes nécessaires dans l’administration publique, comment « donner place à l’économie dans les politiques publiques », « quand diffamer l’autre devient un droit de l’homme ».

Instituée, codifiée, présente à travers toutes les périodes de notre histoire, les entreprises de manipulations et de perversions de l’opinion publique, en réponse aux initiatives et processus de changement tiennent lieu de programmes pour la gente politicienne.

Professeur, ministre du commerce, ministre des finances, Wilson Laleau témoigne. Pour repousser le mal, il recommande, il demande, il exige: de lutter contre la concurrence déloyale étrangére, de mettre un terme à l’instrumentalisation du dossier Petro-Caribe, de décréter l’état d’urgence économique, d’instituer le pacte pour une croissance durable et inclusive…

Dits en termes clairs, le temps est à « une administration publique efficace, compétente et dynamique ou la puissance publique s’exerce dans toute sa rigueur ». C’est la condition sine qua non au développement, c’est le lieu du procés équitable qui fera la lumiére sur l’usage des fonds Petro-Caribe.

Sous-titré MANIFESTE POUR UNE ÉTHIQUE DE RESPONSABILITÉ, l’ouvrage de Wilson Laleau, HAITI, PETRO-CARIBE ET SES DÉRAISONS, place la vérité et le devoir de servir au cœur des préoccupations des hommes et des femmes de bonne foi d’Haiti.

Pierre Letemps

Max Gerald

Bernard Janvier

« Haïti, Petro Caribe et ses déraisons » est un livre qui est appelé à marquer l’histoire économique en Haïti. Avec son sous-titre : manifeste pour une éthique de responsabilité, il ouvre un champ de réflexion qui interpelle sur l’absence de patriotisme et l’indifférence atavique de certains acteurs par rapport aux problématiques du développement national. Loin de se limiter à répondre à certaines attaques qui le ciblent personnellement, en rapport avec l’utilisation qui a été faite du fonds Pétro-caribe, l’auteur nous propose une analyse lucide et sereine, jetant ainsi un éclairage nouveau qui réduit la part de confusion soigneusement entretenue sur ce dossier. Cet ouvrage offre un regard avisé sur les mécanismes de la décision publique, le plus souvent corrompus par un système politique non orienté vers la recherche du bien commun. Le propos de l’ouvrage est de partager avec le public, en particulier, les acteurs engagés résolument dans le changement politico-économique en Haïti, l’expérience de l’auteur des défis à relever pour atteindre les résultats escomptés dans un tel processus. C’est un ouvrage que tout homme politique, tout étudiant, tout chercheur, les partenaires du développement et tous ceux qui sont intéressés à comprendre les finances publiques haïtiennes, ou plus spécifiquement, les raisons qui justifient les frustrations de la société par rapport à trente ans de politique économique et de coopération internationale en Haïti, devraient lire.