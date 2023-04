Trafic d’armes à Port-de-Paix: La DCPJ réclame l’arrestation de l’ex-ministre Berto Dorcé

Le juge en charge de l’instruction du dossier de cargaison d’armes et de munitions découverte en juillet 2022 à la douane du Port de Port-de-Paix doit décerner un mandat d’arrêt contre l’ex-ministre de la Justice Me Berto Dorcé. Une demande qui a été formulée par la Police Judiciaire.

Port-au-Prince, le 6 Avril 2023.- L’ancien titulaire du MJSP est accusé de forfaiture, trafic d’influence, association de malfaiteurs en rapport au scandale de trafic d’armes impliquant plusieurs hauts responsables de l’appareil judiciaire dans le chef-lieu du département du Nord-Ouest dont l’ex-commissaire du gouvernement Michelet Virgile. Ces informations ont été rapportées par le Journal le Nouvelliste citant des sources à la DCPJ.

Les enquêteurs du Bureau des affaires financières et économiques (BAFE) disent avoir la conviction que l’ex-garde des sceaux de la république connaissait très bien le destinataire des armes et munitions importées illégales via le bateau » Miss Lily », lit-on dans un article publié mercredi dans les colonnes du plus ancien quotidien du pays. Ils ont également établi des « évidences de l’existence de communications téléphoniques entre Berto Dorcé et Michelet Virgile avant, pendant et après l’arrivée du navire Miss Lily et après la libération le 6 juillet des suspects de la garde-à-vue du commissariat de Port-de-Paix », poursuit l’article.

Des anciens fonctionnaires de l’État, activement recherchés dans le cadre de l’enquête relative à ce dossier, ont été en contact avec l’ancien titulaire du MJSP. Les enquêteurs de la DCPJ ont révélé que l’ancien ministre Dorcé a été remarqué à la Primature, le 8 juillet 2022, en compagnie de l’ancien directeur de la Direction des affaires juridiques du ministère de la Justice, Fritz Haubourg, dont le rôle est son nom est cité dans la libération de Jonas Georges et Fritz Jean Rélus ayant été arrêté dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire. Le Nouvelliste dit avoir contacté l’ancien ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pour recueillir ses commentaires. Me Berto Dorce se garde de tout commentaire, souligne le quotidien.

Le Secrétaire général du Barreau de Port-au-Prince, Me Robinson Pierre Louis, ancien membre du cabinet de l’ex- ministre Berto Dorcé, a été arrêté, le 22 juillet 2022, après une audition à la DCPJ. L’homme de loi est reproché d’avoir utilisé son influence comme membre du cabinet du Ministre de la Justice, pour obtenir la libération de Fritz Jean Relus et Jonas Georges arrêtés dans le cadre de ce dossier.

Vant Bef Info ( VBI)