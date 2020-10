Signature d’un contrat entre l’Etat haïtien et l’hôpital Bernard Mevs pour soigner les policiers

Signature d’un contrat entre l’Etat haïtien et l’hôpital Bernard Mevs pour fournir des soins de santé aux fonctionnaires de la police nationale d’Haïti

Port-au-Prince , Haïti .- En date du 19 octobre 2020, le gouvernement haïtien et les responsables de l’hôpital Bernard Mevs ont procédé, dans les locaux de la Primature, à la signature d’un protocole d’accord. Cet accord consiste en la fourniture des soins de santé en urgence aux fonctionnaires de la police nationale d’Haïti et à leurs dépendants désignés.

Ont pris part à cette cérémonie de signature le premier ministre Joseph Jouthe, le ministre de la justice Rockfeller Vincent, et le directeur général de la PNH, Rameau Normil, représentant, tous les trois, l’Etat Haïtien et les Docteurs BITAR , représentant l’hôpital Bernard Mevs.

Avec la signature de cet accord, chaque policier ainsi que les quatre dépendants qu’il aura désigné pourront bénéficier des soins de santé à l’hôpital Bernard Mevs.

“Nos policiers se trouvent en première ligne pour garantir la sécurité des vies et des biens, la sureté des institutions, l’ordre et la paix publique. Ils sont sur tous les fronts dans la lutte contre la criminalité, la délinquance, l’incivilité qui rongent notre société. Ils facilitent l’exercice de nos droits fondamentaux comme vivre, circuler, travailler, dormir en toute tranquillité, etc. Ils sont en conséquence les premiers agents de l’Etat exposés à toute sorte de dangers et à faire l’abnégation de leur personne et de leur famille pour nous protéger et servir”, a déclaré le président du CSPN, Joseph Jouthe.

Toujours selon le premier ministre Jouthe, le risque d’être victimes d’accident de travail est plus élevé chez les policiers et conscient de cela et compte tenu de la faiblesse de notre système sanitaire, le Gouvernement a décidé de conclure un contrat avec l’Hôpital Bernard MEVS qui dispose de la capacité à répondre, entre autres, aux soins d’urgence que nécessitent les traumas auxquels, assez souvent, sont exposés nos policiers.

Joseph Jouthe a toutefois précisé que l’accord avec l’hôpital Bernard MEVS ne remplace nullement l’assurance OFATMA qui continuera d’exister également pour les policiers.

“Il vient apporter un plus en faveur de nos vaillants policiers afin de suppléer un manquement important en réponse aux risques énormes qu’ils encourent tous les jours dans leur travail”, a souligné le premier ministre Joseph Jouthe.

Le ministre Vincent a de son coté fait savoir que la signature de cet accord est la concrétisation de la volonté politique de l’administration de Moïse /Jouthe de fournir un soutien sans faille à l’institution Républicaine qu’est la PNH, soutient le ministre Vincent

Cette cérémonie témoigne de notre détermination de mieux protéger nos policiers contre les aléas de la vie, liés surtout à l’exercice d’une mission sacerdotale et particulièrement difficile, celle de protéger et servir, a poursuivi le ministre tout en demandant aux responsables de ce centre de santé de prendre toutes les précautions nécessaires afin que les intérêts de l’Etat soient protégés dans le cadre de ce contrat.