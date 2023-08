Note de Presse

Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré ce 23 aout, à la Direction générale de la Police nationale, le Haut commandement de l’institution qui, la veille, avait eu une journée de travail avec la délégation kenyane autour du support qui va lui être apportée pour le renforcement de la PNH et son adaptation aux nouvelles formes de criminalité qui prévalent dans le pays.

Le Haut commandement de la Police nationale, au grand complet, a effectué avec le Premier ministre Ariel Henry le débriefing de la journée de travail avec la délégation kenyane, présidée par l’ambassadeur Georges Orina, le mardi 22 aout.

Cette journée de travail a permis au haut commandement de la Police nationale de préciser ce qu’il voulait et attendait de l’aide qui va être fournie pour le renforcement de la Police et pour lui permettre de gagner en efficacité.

Cette première visite de la délégation kenyane, qui doit prendre le leadership de l’aide à la Police nationale, a été très utile, selon le Haut commandement. Elle a permis, entre autres, de confirmer que toutes les parties avaient la même compréhension de la mission : elle ne sera pas là pour remplacer la Police nationale ni pour effectuer son travail, elle viendra l’aider à devenir plus performante, plus adaptée, plus en mesure de remplir sa mission de protéger et servir. Le Haut commandement de la Police se réjouit que la Police haïtienne soit présente à toutes les phases de la préparation de la mission et soit dans la réflexion pour la meilleure articulation possible afin d’obtenir des résultats qui, dès les premiers moments, changeront la vie des membres de la population et leur permettront de recouvrer leur liberté de circuler et d’habiter tranquillement leurs quartiers.

L’une des demandes de la Police nationale, dans le cadre de cette aide, a souligné le Haut commandement, est la formation d’unités d’intervention au sein de l’institution afin qu’elle puisse faire face aux défis sécuritaires de plus en plus nombreux et garantir la stabilité du pays.

La délégation kenyane, composée de 10 membres, a laissé Haïti aujourd’hui le 23 aout.

-Fin-