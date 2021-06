Mission de l’OEA: les États-Unis tranchent et pointent vers les élections en 2021- Juno 7

Au terme de la mission de bons offices de l’Organisation des États américains (OEA), arrivée à Port-au-Prince, en Haïti, le 8 juin 2021, le gouvernement américain à travers son représentant à cette mission du conseil permanent de l’institution, Bradley Freden a fixé, ce jeudi 10 juin, sa position : les élections générales en 2021 et rien que les élections.

“Les É.U ont eu le plaisir de participer à la visite de l’OEA en Haïti. Nous exhortons le gouvernement, les acteurs politiques et la société civile à travailler ensemble pour organiser des élections législatives et présidentielles libres, équitables et crédibles en 2021”, a-t-il écrit dans un tweet publié par l’ambassade américaine en Haïti.

Dans son agenda y figurent seulement les élections, le référendum n’y est pas ni l’éviction du président Jovenel Moïse au profit d’un gouvernement d’entente nationale. Des branchements de l’opposition ont beau présenté leur position et proposition de sortie de crise mais au final la transition ne semble pas faire partie de l’agenda des américains.

D’un autre côté le pouvoir en place n’est pas tout à fait gagnant non plus car dans la programmation du président Jovenel Moïse, le référendum vient avant les élections. Et là, aucune mention n’y a été faite. Déjà, le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait indiqué deux jours auparavant que son pays s’oppose au référendum en Haïti.

Composée des représentants permanents du Canada, du Costa Rica, de l’Équateur, de Saint-Vincent-et-les Grenadines et des États-Unis, et appuyée par le Secrétariat général de l’OEA et le Représentant spécial du Secrétaire général en Haïti, la mission avait pour but de faciliter un dialogue qui conduirait à des élections libres et équitables.