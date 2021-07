“’MA VIE EST EN DANGER. VIENS ME SAUVER LA VIE.’’

Les derniers appels désespérés du président Jovenel Moïse

19 juillet 2021, 12:36 am

Un article du Miami Herald/Jacqueline Charles

Traduit de l’Anglais par Francklyn Bien-Aimé Geffrard

Port-au-Prince, Lundi 19 juillet 2021– L’appel est arrivé à 1h34 du matin. Le président haïtien Jovenel Moïse, qui était sur l’autre ligne, était en difficulté, et il avait besoin de renfort.

‘’Ils tirent près de la maison,’’ a-t-il déclaré au commissaire de la police nationale haïtienne. ‘’Mobiliser les gens.’’

Les coups de feu automatiques incessants à Pèlerin 5 où vivaient Jovenel Moïse, sa femme Martine et leurs deux enfants, ont commencé vers 1h30 du matin, selon une habitante du quartier, qui a déclaré qu’elle s’était cachée sous son lit pour échapper au bruit alors qu’elle regardait son téléphone pour voir quelle heure il était.

Alors que les voisins du quartier n’étaient pas sûrs de ce qui se passait, des assaillants inconnus qui prétendraient plus tard faire partie de la Drug Enforcement Administration (une allégation refusée par la DEA) avançaient et se dirigeaient vers la résidence privée du président dans les contreforts de la capitale d’Haïti. Dans la chambre du président, ils ouvraient le feu. Il a reçu une balle dans le front, la poitrine, la hanche et le ventre, et son œil gauche a été crevé, selon Carl Henry Destin, un juge de paix qui a dressee le procès-verbal de la scène du crime.

L’agression mortelle a suivi 10 minutes de disputes frénétiques. Sans aucun signe de ses forces de sécurité, Jovenel Moïse, 53 ans, ferait un autre appel, cette fois à un officier formé tactiquement avec la Police nationale d’Haïti.

‘’Où es-tu ?” Moïse a demandé, appelant l’officier par son nom après avoir répondu : ‘’M. Président.”

‘’ J’ai besoin de votre aide, maintenant ! dit Jovenel Moïse. ‘’Ma vie est en danger. Viens vite ; viens me sauver la vie.’’

Avant la fin de l’appel téléphonique, il y eut un silence. Puis, le bruit d’un fusil d’assaut. Refusant d’accepter ce qui était inévitable, l’officier – qui a demandé à rester anonyme dans une interview avec le Miami Herald, a crié à ses collègues officiers : ‘’Remontez tout le monde dans vos voitures. Nous devons partir maintenant.’’

Le convoi de trois voitures se dirigeait vers Pèlerin 5, le quartier perché de maisons modestes, de routes non pavées et de manoirs à un million de dollars où vivait Jovenel Moïse.

Ce qui s’ensuivit dans les prochaines heures serait une chasse à l’homme policière pour les anciennes forces spéciales colombiennes et deux haïtiens-américains du sud de la Floride, utilisant des feux de route et des unités spécialisées de la police nationale d’Haïti le long d’une route très fréquentée. La poursuite acharnée a commencé sur la route principale menant à la résidence du président Moïse. Il s’agirait par la suite de quartiers défavorisés proches, d’un bâtiment abandonné derrière un commissariat et de l’ambassade de Taïwan, dans les locaux de laquelle onze (11) des commandos présumés ont été appréhendés.

Plus d’une semaine après le meurtre, dix-huit (18) Colombiens et deux Haïtiens américains sont en détention, tandis que trois Colombiens sont morts et cinq sont toujours en fuite. Les forces de sécurité haïtiennes ont également procédé à d’autres arrestations, dont celle d’un médecin haïtien basé dans le sud de la Floride, Christian Emmanuel Sanon. Le propriétaire d’une entreprise basée à Doral, CTU Security, dirigée par un émigré vénézuélien, a été désigné comme personne d’intérêt.

Des questions subsistent encore. Le Miami Herald et le McClatchy Washington Bureau ont parlé à au moins trois personnes qui ont reçu des appels de l’intérieur de la maison du président le matin du 7 juillet. Tous ont accepté de parler sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de l’enquête en cours, qui a conduit à la sanction de 24 agents de sécurité et à la décharge de cinq membres de haut rang de l’équipe de sécurité du président de leurs fonctions administratives et à l’isolement.

Tous ont raconté les derniers instants de Jovenel Moïse, qui a été tué au milieu de la nuit alors que ses assaillants présumés ont saccagé sa maison et sa chambre, selon plusieurs sources, puis lui ont tiré dessus après l’avoir identifié avec certitude avec un appelant sur l’autre ligne.

“Ils sont entrés, sont allés directement dans la pièce et ont continué à parler à quelqu’un au téléphone pour identifier le président”, a déclaré l’officier, confirmant le rapport d’une autre personne proche de l’enquête. “Ils ont bouleversé la maison.’’

Lorsque le tireur a décrit le profil du président à l’autre personne en ligne, “il s’est tourné vers le président et lui a tiré dessus sans aucune conversation”.

Comment des mercenaires étrangers ont passé au moins trois postes de contrôle de police sur la route menant à la maison de Moïse et passé vraisemblablement des dizaines d’agents de sécurité à l’intérieur de son enceinte murée pour accéder à sa chambre au deuxième étage reste l’une des questions clés plus d’une semaine après sa mort choquante.

L’enquête multinationale en cours implique au moins quatre pays et quatre organismes chargés de l’application des lois, dont le Federal Bureau of Investigation (FBI), et a jusqu’à présent conduit à l’arrestation de plusieurs Haïtiens ayant des liens avec le sud de la Floride.

Ce qui est arrivé à l’équipe de sécurité du président, dont aucun n’a été tué ou n’aurait été abattu, est un autre mystère non résolu – un des nombreux agents de la police nationale haïtienne qui sont arrivés sur les lieux peu après 2 heures du matin dit qu’il se le demandent également.

‘’Quand je t’envoie protéger un président, je ne t’envoie pas vivre, je t’envoie mourir en le protégeant,’’ a déclaré un membre de l’équipe de sécurité du président, qui a été contacté par Jovenel Moïse peu après 1h30 du matin et est parmi les personnes relevées de leurs fonctions administratives en attendant l’enquête administrative.

Bien que le gouvernement ait initialement signalé que la mort de du président Moïse était survenue à 1 heure du matin le 7 juillet, la police haïtienne a maintenant déclaré qu’elle s’était produite entre 1 heure du matin et 2 heures du matin.

Après avoir reçu l’appel à l’aide frénétique du président à 1 h 34, le commissaire de police haïtien a déclaré qu’il avait passé quatre appels téléphoniques en l’espace de 14 minutes, cherchant des renforts alors qu’il se levait, s’habillait et se dirigeait vers la résidence du président. Il a déclaré être arrivé à la résidence à 2 h 22 du matin après avoir rencontré des commandos colombiens armés sur la route.

Le premier appel, à 1h35 du matin, a été adressé au responsable de la sécurité du palais de national, Dimitri Hérard. Il a dit qu’il déployait de l’aide. A 1h38 du matin, le commissaire de police a déclaré avoir appelé le superviseur de l’équipe de sécurité travaillant ce soir-là et n’avoir reçu aucune réponse.

À 1 h 47 du matin, le commissaire de police a déclaré avoir appelé le commandant de la Counter Assault Team, ou CAT, une unité tactique spécialisée similaire aux services secrets américains. L’unité fournit un soutien tactique au président et réagit en cas d’attaque. Puis à 1h50 du matin, le commandant de la police a déclaré avoir appelé Léon Charles, le chef de la police par intérim, pour lui demander des renforts.

À ce moment-là, Léon Charles était déjà au courant qu’il y avait des problèmes, selon un officier contacté par le directeur de la police. Il avait déployé au moins un convoi.

Alors que le convoi de police dépêché par M. Charles se dirigeait vers Pétion-Ville, une unité de police spécialisée terminait la journée. Le téléphone a sonné. C’était le président qui implorait de l’aide.

Tournant la clé dans le contact de son véhicule banalisé, et accompagné d’une escouade de policiers, l’officier est sorti du siège de la Police nationale d’Haïti sur la route de Delmas 33 et a traversé Port-au-Prince, à travers des quartiers délabrés et des rues défoncées et dans l’obscurité.

Le temps que les policiers arrivent, le premier ministre par intérim Claude Joseph serait alerté par le chef de la police de coups de feu tirés à proximité de la maison du président et la police était en route.

Lorsque le policier, appelé par Jovenel Moïse, est finalement arrivé à Pétion-Ville, la banlieue vallonnée qui mène au quartier aisé du président, le policier s’est arrêté momentanément devant le poste de police pour parler à un superviseur. “Je me suis arrêté pour parler pendant 10 secondes”, a-t-il déclaré, soulignant le peu de temps perdu.

Il y a au moins trois postes de contrôle de police le long de la route de Kenscoff, également appelée chemin Laboule, qui commence au coin du poste de police de Pétion-Ville et de l’hôtel Kinam et mène au cul-de-sac où se trouve la résidence privée du président Moïse.

Il y a trois niveaux de sécurité sur la route de Pèlerin 5 avant qu’un automobiliste n’atteigne la porte d’entrée du président.

Parmi eux se trouve l’Unité de sécurité générale du Palais national, ou USGPN, que dirige Dimitri Hérard et se trouve sur le périmètre et en première ligne contre une attaque. Si cette unité est retirée, il y a la Counter Assault Team, ou CAT, qui fonctionne un peu comme une unité SWAT. Et puis, enfin, il y a les gardes du corps du président, connus sous le nom d’USP ou Unité de Sécurité Présidentielle. Ils sont les plus proches du président.

Léon Charles, le chef de la police, a déclaré qu’il y avait 24 officiers affectés au service de sécurité du président, mais il a refusé de dire combien étaient en service. Deux sources ont confirmé au Miami Herald que sept des agents de sécurité travaillant le 7 juillet étaient des gardes du corps de l’USP chargés de protéger personnellement le président.

Alors que le policier arrivait à Pétion-Ville avec une équipe des forces spéciales, deux camionnettes avec un groupe de gardes du palais camouflés avançaient et remontaient la route de Laboule.

L’officier a déclaré qu’il avait immédiatement fait signe à son convoi de le suivre.

Alors qu’il approchait du coin de Pèlerin 5 et de la route de Laboule, a-t-il dit, il a vu plusieurs gardes du palais et deux voitures au milieu de la route.

Hérard, le chef de cette unité, se tenait au milieu de la route. Voyant une voiture inconnue approcher, lui et ses gardes du palais ont sorti leurs armes. C’était normal, a dit le policier, soulignant qu’il faisait noir et Hérard n’avait aucune idée de qui avançait vers le coin menant à l’entrée du quartier présidentiel.

Dimitri Hérard reconnut bientôt les agents dans la voiture et baissa son arme.

Plusieurs officiers impliqués dans la course poursuite pour rejoindre le président et piéger les commandos colombiens étaient en contact avec Hérard cette nuit-là. Ce qu’Hérard a dit – et ce qu’il a fait exactement – restent des questions sans réponse.

De retour au milieu de la route, Hérard, désormais rejoint par un convoi de 12 officiers spécialisés, reprendrait son téléphone, apparemment pour appeler des renforts.

L’officier interrogé par le Miami Herald, pensant que d’autres agents étaient en route, a déclaré que ses collègues officiers bloquaient l’accès sur la route depuis la maison du président tandis qu’un véhicule montait ensuite la colline en direction de la résidence.

Mais avant que le véhicule ne puisse aller loin, un groupe d’hommes, a-t-il dit, a pointé des armes sur le véhicule. Plusieurs officiers de la police nationale haïtienne se trouvaient à l’intérieur.

“Je ne savais pas qui ils étaient”, a-t-il déclaré. ‘’Je ne les ai pas vraiment entendus parler.’’

Après quelques instants, il a vu plusieurs hommes au teint clair, portant des T-shirts blancs, portant des fusils d’assaut, de gros sacs à dos militaires et des bottes.

Il ne pouvait pas dire combien il y en avait, mais savait qu’’’il y en avait beaucoup.’’

“J’ai vu qu’ils étaient bien armés et je n’ai pas pu identifier s’il s’agissait d’un lance-grenades qu’ils avaient à la main ou d’un lance-roquettes”, a-t-il déclaré. “À ce stade, je ne pouvais pas identifier quel type d’armes ils portaient.”

Puis il entendit enfin quelqu’un parler, dans un mégaphone. ‘’ Opération DEA, revenez.’’

À ce moment-là, Léon Charles, le chef de la police, était arrivé à Pétion-Ville. Il appelait des agents pour obtenir un rapport de situation sur ce qui se passait.

À présent, plusieurs agents de sécurité du palais s’étaient rassemblés à l’arrière du véhicule de police banalisé, maintenant à l’intérieur de Pèlerin 5, incapables d’avancer vers la résidence du président. Ils se préparaient à attaquer, mais soudainement les commandos ont commencé à avancer. Dimitri Hérard, en s’avançant, a vu les commandos et a averti ses hommes de rentrer, a déclaré l’officier.

Tout le monde a entendu les commandos dire en anglais, espagnol et créole : ‘’ Police nationale, nous ne sommes pas votre ennemi. Lâchez vos armes.’’

Aucun coup de feu n’a été tiré. Mais il était temps pour une autre approche.

“Nous courions pour nous rendre chez le président sans aucune stratégie”, a déclaré l’officier interrogé par le Miami Herald.

Incapables d’avancer, les agents mettent leur véhicule en marche arrière et retournent au coin de Pèlerin 5 et du chemin Laboule pour élaborer un autre plan. La stratégie impliquerait des tactiques policières et des feux de route pour éloigner les assassins présumés de l’entrée de Pèlerin 5 afin d’accéder à la route menant à la résidence de Jovenel Moïse.

Cette pause est finalement intervenue après que les Colombiens ont été contraints de battre en retraite, permettant à l’un des premiers officiers contactés par le président d’arriver enfin à sa porte d’entrée sans confrontation.

Plusieurs gardes du corps présidentiels qui se trouvaient alors sur les lieux ont été invités à escorter l’officier à l’intérieur de la maison.

L’agent a vite grimpé les escaliers jusqu’au deuxième étage, où se trouvait la chambre du premier couple. Avant d’arriver à l’intérieur de la chambre, il a trouvé Martine Moïse allongée sur le dos sur le sol dans un couloir devant la porte de la chambre.

Son bras droit saignait. Des fragments d’os et des muscles apparaissaient. Elle avait reçu une balle dans le côté.

Sa fille, Jormarlie, brandit le bras blessé, qui déclarera plus tard s’être cachée dans la salle de bain de son frère. Son fils, Jovenel Jr., soignait les blessures de la première dame.

Lorsque Martine Moïse a levé les yeux et a vu les visages familiers des officiers qui étaient venus à son secours, ‘’ elle s’est tournée vers les enfants et a dit ‘Nous sommes libres maintenant,’’ a déclaré l’officier.

On lui a donné un téléphone. Léon Charles, le chef de la police par intérim, était sur l’autre ligne.

“Pendant qu’elle parlait au [chef], je ne pouvais pas me résoudre à demander :” Où est le président “”, a déclaré l’officier.

Décidant qu’elle ne pouvait pas attendre une ambulance, Jovenel Junior est allé dans la chambre pour prendre une paire de sandales pour sa maman. C’est alors que la découverte du corps du président a été faite. Moïse était recroquevillé et son corps tourné de côté.

Ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas attendre une ambulance. On a dit à Martine Moïse qu’elle n’avait d’autre choix que de supporter la douleur pour vivre.

Avec son fils et sa fille soutenant chacun son côté, elle a réussi à se lever du sol et à descendre les escaliers.

Elle a été placée dans son véhicule et conduite chez un médecin sous escorte policière.

Martine Moïse relayera plus tard que le président n’a pas souffert. Bien qu’un juge de paix ait déclaré qu’il avait reçu jusqu’à 12 blessures par balle, elle a déclaré qu’il avait été tué presque immédiatement.

“Cela n’aurait jamais dû arriver avec la garde présidentielle”, a déclaré l’officier, notant qu’il s’était toujours préoccupé des faiblesses des services de sécurité du président.

Comme beaucoup, il se demande toujours qui est responsable de la mort du président