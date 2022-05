L’ONU exprime ses inquiétudes face à la situation sécuritaire du pays

Les Nations Unies à travers une note rendue publique, ce vendredi 6 mai 2022, expriment ses inquiétudes suite à la détoriation de la situation sécuritaire dans les communes Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cité-Soleil. Les autorités onusiennes exigent au gouvernement haïtien de prendre ses responsabilités afin que les citoyens puissent vaquer librement à leurs activités.

Déclenchée depuis le dimanche 24 avril 2022, entre les groupes armés Chen Mechan et 400 Marowo, cette guerre a déjà causé la mort d’au moins 75 personnes dont des femmes et des enfants, selon L’ONU. Plus d’une soixantaine de blessés ont été enregistrés.

En effet, d’après les chiffres communiqués par les institutions nationales et partenaires, au moins 9000 personnes sont obligées de se réfugier dans des sites temporaires tels que des églises et des écoles ou des familles d’accueil situés à proximité de leur zone résidentielle. Beaucoup d’autres se sont déplacées vers le département Centre du pays et des dizaines établissements scolaires et des centres hospitaliers sont obligés à fermer leurs portes depuis plus de dix jours. D’après l’Organisation des Nations Unies, des maisons ont été incendiées et environ cinq personnes auraient été brûlées vives lors des affrontements dans la commune de Cité-Soleil.

Par ailleurs, les Nations Unies qui se disent mobiliser aux côtés des acteurs humanitaires pour assister en toute urgence les personnes touchées par l’affrontement de ses bandes armées, demandent aux autorités gouvernementales de multiplier leurs efforts dans la lutte acharnée contre les hommes armés et que le climat de paix soit rétabli le plus vite que possible. Entre-temps, l’ONU les appelle à poursuivre en justice tous les auteurs de ces crimes odieux.

