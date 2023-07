Lettre ouverte au Premier ministre, Dr Ariel Henry

Le 04 juillet 2023

Monsieur le Premier ministre

Je vous écris pour attirer votre attention sur le cas de ma commune de naissance, Desdunes et en ma qualité de citoyen Haïtien engagé. Desdunes est l’une des communes de l’Artibonite qui avait dans le temps la renommée d’être la première à pouvoir dans le pays la production de riz. Elle contenait environ soixante milles (60 000) habitants, aujourd’hui désertés à cause de divers problèmes liés aux phénomènes de banditisme et de sécheresse pour n’en citer que ceux-là. C’est une réalité qu’endurent les desduniens depuis plusieurs années.

Monsieur le Premier ministre, mort dans l’âme je vous dis aujourd’hui que mes frères et sœurs desduniens commencent à perdre espoir, certains d’entre eux attendent leurs morts, d’autres préfèrent fuir vers des cieux plus cléments, car les femmes et les enfants souffrent beaucoup plus du fait de la disparité des politiques des gouvernements de ce pays. Monsieur le Premier ministre, je saisis l’occasion pour vous adresser cette lettre.

Nous, les desduniens, sommes à la recherche de la stabilité, aidez nous Monsieur le Premier ministre Ariel Henry. Desdunes a tellement besoin de la présence des forces de l’ordre et de l’État spécialement le ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural (MARNDR) afin de permettre à l’agriculture de se remettre ce qui apportera l’espoir. En votre qualité de médecin, Nous avons un dispensaire pas un médecin, il est plus qu’urgent d’éradiquer cette souffrance et cette peur dans lesquelles nous vivons.

En vous suggérant le cri des desduniens ‘d’un cri de fatigue, d’insécurité et misère. Je vous souhaite Monsieur le Premier Ministre de réagir au plus vite, Nous vous en supplions, Nous vous conjurons, car mes frères et sœurs desduniens seront plus que cléments .Tout en sachant que notre cri ne nous étouffe pas, dans un pays où nous avons pour mission de travailler ensemble.

Kervens ROMEUS

Ecrivain