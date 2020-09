Les USA menacent de sanctionner tous ceux qui font obstacle au processus électoral en Haïti/ Le Secteur Démocratique rejette d’un revers de main la déclaration de l’Ambassade Américaine

Posted in

En effet, dans un tweet publié hier mercredi, l’Ambassade des USA en Haiti presse les autorités haïtiennes de former « un CEP avec des personnalités intègres, honnêtes et compétentes pour que des élections libres et justes » puissent être organisées dans le pays. Dans son message laconique, l’Ambassadeur Michel Sison menace de sanctionner ceux qui s’aventuraient d’y faire obstacle.

Le Secteur Démocratique a immédiatement réagi après le tweet de la représentante de la puissance étoilée.

Dans une note de presse publiée mercredi 16 septembre 2020, le secteur démocratique et populaire rejette d’un revers de main la dernière déclaration de l’Ambassade Américaine à Port-au-Prince, encourageant « les parties prenantes à accomplir leur travail pour former un Conseil Électoral Provisoire ». Selon le secteur démocratique et populaire, les élections ne sont pas possibles avec Jovenel Moïse au pouvoir.

Le Secteur Démocratique a fait savoir qu’il est temps que l’ambassade américaine comprenne que les élections ne sont pas possibles avec Jovenel Moïse au Pouvoir.

Selon la coalition politique de l’opposition, les conditions nécessaires à la création du CEP ne sont pas réunies.

« Tous les secteurs ayant l’habitude de participer à la mise en place de CEP ont refusé de participer dans ce processus dans de telles conditions, la société civile ainsi que tous les Partis politiques sérieux et ont déclaré qu’ils ne participeront pas aux élections avec Jovenel Moïse au pouvoir. L’ambassade américaine ne peut pas parler d’élections dans un pays où des chefs de gangs réputés proches du pouvoir circulent librement dans les rues et massacrent les habitants des quartiers populaires comme les quartiers du Bel-Air, Cité Soleil, Lassaline, Bas Delmas entre autres », a écrit le secteur démocratique et populaire dans sa note de presse avant de préciser qu’il ne compte pas reculer devant les menaces de l’ambassade américaine qui a fait le choix, selon le secteur démocratique, « de supporter les corrompus, assassins, et trafiquants de drogue du pouvoir PHTK ».

Plus loin, le secteur démocratique et populaire a fait savoir qu’il continue de garder sa position.

Pour les membres du secteur démocratique, il ne peut pas y avoir d’élections avec Jovenel Moïse surtout dans ce climat d’insécurité généralisé. De ce fait, « le secteur démocratique et populaire appelle à la mise en place d’une transition de rupture pour la réalisation de la conférence nationale, la réalisation du procès petrocaribe, ainsi que les procès des différents massacres orchestrés dans le pays depuis l’arrivée du régime PHTK au pouvoir et surtout l’organisation dans le pays, des élections libres, honnête et démocratique ».

Selon des observateurs, les USA n’ont jamais été si loin dans leur immixtion dans les affaires internes du pays. Aller jusqu’à menacer des nationaux pour imposer des élections qui ne sont qu’un exercice souverain de l’état haïtien est carrément indécent, analyse un spécialiste en relations internationales qui a souhaité gardé l’anonymat.

Par Kervens Adam PAUL