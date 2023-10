Le dossier du Canal de la rivière Massacre est débattu ce jeudi

Le Ministre des Affaires étrangères de la République Dominicaine, Roberto Álvarez a participé ce jeudi à une session extraordinaire du Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA), où il a présenté la situation qui a été générée entre la République dominicaine et Haïti en raison de la construction illégale d’un canal du côté haïtien pour détourner le canal de la rivière frontalière Massacre-Dajabón.

Le Ministère des affaires étrangères a indiqué que cette réunion avait été demandée par la République dominicaine dans le but de fournir aux pays membres une compréhension précise du contexte et de la portée de la situation dans la zone frontalière et de promouvoir la formation d’opinions objectives.

Après la présentation du Chancelier Dominicain, la délégation d’Haïti au Conseil permanent de l’Organisation des États américains (OEA) a défendu la construction du canal tout en appelant à une « solution définitive » qui respecte les aspects juridiques internationaux en la matière.

« La construction du canal ne va pas s’arrêter », a déclaré Leon Charles, représentant d’Haïti auprès de l’OEA, après la présentation du conflit par le ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Álvarez.

Pour défendre sa position de ne pas arrêter la construction du canal, la délégation haïtienne a expliqué que depuis la signature du traité de paix entre Haïti et la République dominicaine en 1929, la partie dominicaine a construit 12 ouvrages sur la rivière Dajabón dans les régions de Loma de Cabrera et Dajabón. Ces constructions ont été faites « unilatéralement » et « sans consulter » la partie haïtienne.

La République dominicaine a décidé de fermer le 15 septembre, la frontière terrestre, aérienne, et maritime avec Haïti.Une série de mesures se rapportant à la suspension de visas et de résidence et plus encore le relancement des travaux du Canal de la Vigía et le barrage Don Miguel. Le 9 Octobre, le gouvernement dominicaine a déclaré unilatéralement qu’il ouvrira le mercredi un couloir commercial / Humanitaire pour permettre aux haïtiens d’avoir accès aux produits de premiers nécessités. La migration restera fermée indéfiniment.

Les dominicains ont ouvert leurs portes frontalières, les haïtiens ont gardé fermées leurs portes. Ceci à Ouanaminthe, Malpasse, Belladère et Anse à Pitre.

