Joe Biden propose Dennis B. Hankins comme nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Haïti

Le président Joe Biden a proposé la candidature de Dennis B. Hankins pour devenir ambassadeur des États-Unis en Haïti. Il s’agit d’un diplomate de carrière ayant près de quarante ans d’expérience dans certains des postes les plus difficiles à travers le monde. L’information a été rapportée hier vendredi 19 mai 2023 par le journal Miami Herald.

Washington, le 20 Mai 2023.- Avant d’entrer en fonction, la nomination de Dennis B. Hankins doit être confirmée par le Sénat américain. “Le fait que le Congrès n’ait pas approuvé la nomination d’un ambassadeur en Haïti est préoccupant compte tenu de l’escalade des violences des gangs, de la paralysie politique et de l’aggravation de la crise humanitaire dans le pays”, a écrit Miami Herald.

Cette situation, a souligné le média Floridien, a également suscité des inquiétudes dans la mesure où la Maison-Blanche s’est efforcée de convaincre les pays de la communauté internationale de soutenir une résolution de l’ONU. Une résolution qui a été rédigée par les États-Unis, en faveur du déploiement rapide d’une force internationale en Haïti afin d’aider la police nationale haïtienne à lutter contre les gangs meurtriers.

Selon ce qu’a rapporté Miami Herald, certains membres du Congrès ont demandé au président Biden de nommer à nouveau un envoyé spécial pour le pays à la suite de la démission, en 2021, de Daniel Foote. Ce haut diplomate américain n’était pas d’accord avec ce qu’il appelait la politique d’expulsion « inhumaine » de l’administration Biden à l’égard d’Haïti.

Dennis B. Hankins a été proposé par le Président Joe Biden, 19 mois après que la dernière ambassadrice du pays, Michele Sison, a mis fin à son mandat en octobre 2021, après trois (3) ans de service. L’ambassade des États-Unis est actuellement dirigée par le chargé d’affaires Eric Stromayer, ancien ambassadeur auprès de la République togolaise, qui a travaillé à Port-au-Prince au début de sa carrière.

Au cours de sa carrière, M. Hankins a été trois (3) fois Chef de mission adjoint au Soudan, en Mauritanie et au Mozambique, officier principal à Sao Paulo (Brésil) et consul général à Riyad (Arabie saoudite). Il a également été conseiller politique et économique à l’ambassade des États-Unis au Portugal et chef de la section politique en République démocratique du Congo. Auparavant, il a travaillé en Haïti en tant que responsable des visas pour les non-immigrants et coordinateur des réfugiés.

À Washington, M. Hankins a occupé les postes de directeur adjoint pour le maintien de la paix, de responsable de la surveillance et de responsable de l’Angola. M. Hankins est titulaire d’une licence de l’université de Georgetown et d’une maîtrise du National War College. Récipiendaire de nombreux prix de performance du département d’État. Il parle le français, le portugais et l’indonésien.

Dennis B. Hankins qui a travaillé au Soudan et au Congo et a été ambassadeur au Mali et en Guinée, est actuellement conseiller en politique étrangère au Bureau de la Garde nationale du Pentagone. Il est au service des affaires étrangères des États-Unis depuis 38 ans.

Luckson SAINT-VIL

Vant Bèf Info (VBI)