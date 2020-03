Important Message to Canadians / Message important aux Canadiens

Cher Canadien,

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes inscrits auprès de l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince à l’aide du système d’inscription des Canadiens à l’étranger. Nous vous saurions gré de bien vouloir faire part de l’information suivante à tous les citoyens canadiens se trouvant dans votre région.

Le premier ministre de la République d’Haïti a annoncé que tous les vols en partance et en provenance de l’Europe, du Canada, de la République dominicaine ainsi que des Amériques Latine seront interdits pour les 2 prochaines semaines, à partir du 16 mars 2020 à minuit. Seuls les vols au départ et à destination des États-Unis resteront autorisés suite à un accord avec les autorités américaines.

Contactez votre compagnie aérienne ou voyagiste pour déterminer comment cette situation perturbera vos projets de voyage.

Dans l’éventualité où vous auriez déjà quitté et ne vous trouveriez plus en Haïti, veuillez envoyer un courriel à l’adresse roca@international.gc.ca (inscriptions des Canadiens à l’étranger) afin de désactiver votre inscription.

Nous vous encourageons à rester branchés aux plus récents conseils aux voyageurs, aux dernières mises en garde et à nos coordonnées d’urgence sur le site https://voyage.gc.ca/ destinations/haiti, aussi disponibles via l’application mobile Bon Voyage ( www.voyage.gc.ca/mobile ), ou en s’inscrivant aux fils RSS ( www.voyage.gc.ca/rss ). Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le https://twitter.com/ AmbCanHaiti ou sur Facebook via le https://www.facebook.com/ CanadaenHaiti/.

Les citoyens canadiens ayant besoin d’aide consulaire urgente peuvent contacter l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince (Haïti) au 2812-9000 ou le Centre de surveillance et des interventions d’urgence (CSIU) à Ottawa en téléphonant à l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince (Haïti) et en suivant les instructions. Vous pouvez aussi appeler le CSIU en composant (à frais virés lorsque offert) +1-613-996-8885 ou par courriel à sos@international.gc.ca.

Affaires mondiales Canada

Dear Canadian,

You are receiving this email because you are registered with the Embassy of Canada in Port-au-Prince via the Government of Canada’s Registration of Canadians Abroad service. Please share the following important information with other Canadian citizens in your area.

The Prime Minister of the Republic of Haiti announced that all flights to and from Europe, Canada, the Dominican Republic and Latin America will be prohibited for the next 2 weeks, starting on March 16 2020 at midnight. Only flights departing for and coming from the United States will remain authorized following an agreement with the American authorities.

Contact your airline or tour operator to determine how this situation will disrupt your travel plans.

If you have already left and are no longer in Haiti, please send an email to our Registration of Canadians Abroad email address at roca@international.gc.ca in order to end your registration in our system.

We encourage you to stay connected to the latest travel advice and advisories, and can find our emergency contact information at https://travel.gc.ca/ destinations/haiti, also available via our mobile Travel smart application ( www.travel.gc.ca/mobile ) or by subscribing to RSS feeds ( www.travel.gc.ca/rss ). You can also follow us on Twitter via https://twitter.com/ CanEmbHaiti or Facebook via https://www.facebook.com/ CanadainHaiti/?ref=hl.

Canadian citizens requiring emergency consular assistance can contact the Embassy of Canada in Port-au-Prince (Haiti) at 2812-9000 or the Emergency Watch and Response Centre (EWRC) in Ottawa by calling the Embassy of Canada in Port-au-Prince and following the instructions. You may also reach the EWRC directly by dialing (collect where available), +1-613-996-8885 or by email at sos@international.gc.ca.

Global Affairs Canada