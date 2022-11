Haïti – Économie-Crise : Triste nouvelle pour des milliers d’employés des entreprises Haïtiennes

Cette semaine, Wilhelm Lemke, Président de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), a déclaré sur les ondes d’une radio de la capitale que : « La situation est extrêmement grave,la survie de la Nation est en jeu ».

Le pays est paralysé par manque de disponibilité de produits pétroliers et de la libre circulation des biens et services. A cause de cette conjoncture, les entreprises se trouvent dans l’obligation de renvoyer leurs employés en attendant la reprise des activités. Du plus petit au plus grand, la crise affecte tout le monde.

La majorité des entreprises sont fermées, à cause de manque de carburant,d’autres à cause qu’ils ont été pillées ou incendiées, à l’exemple de l’Usine du papier hygiénique, du laboratoire 4C, et certaines d’autres sont menacées ou sujet de racket ou rançonnées.

Très peu d’entreprises sont encore ouvertes, ce sont seulement ceux qui avaient augmenter leur réserve de carburant en prévision d’un blocage du pays, mais malgré tout ça elles sont obligés de fonctionner au ralenti et leur stock de carburant se réduit impitoyablement.

La Banque de la République d’Haïti (BRH) discute avec l’Association Professionnelle des Banques afin d’ aider les entreprises à rester ouvertes jusqu’à la levée du blocage car à la fin de l’exercice fiscal, les entreprises ont déposé leur bilan sans ressources.

Pour alléger la charge fiscale à laquelle les entreprises de peuvent plus faire face a cause de manque d’activités et de revenus,ont étudie à la (DGI) Direction Générale des impôts une formule.

En effet,Wilhelm Lemke a évoqué si le déblocage n’intervient pas le plus rapide que possible « avec le renvoi de centaines de milliers d’employés ce sera une fermeture totale »

Mag4News