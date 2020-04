Haiti – COVID-19: Flash Update No 4 As of 14 April 2020

Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec l’OPS/OMS, d’autres agences des Nations Unies et des partenaires humanitaires. Le prochain rapport sera publié le 21 avril 2020.

Messages clés

• Au 13 avril, 40 cas de COVID-19 et trois décès ont été confirmés en Haïti.

• Des équipements et du matériel, y compris des équipements de protection individuelle (EPI), sont toujours nécessaires de toute urgence. Il faut désigner et préparer les hôpitaux pour traiter les patients COVID-19.

• Le Président a créé une “Commission multisectorielle pour la gestion de la pandémie COVID-19” pour diriger la planification stratégique de la réponse.

• La surveillance à la frontière avec la République dominicaine est en cours de renforcement.

• La sensibilisation et la conscientisation des communautés se poursuivent.

Actions du Gouvernement

• Au 14 avril, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a signalé 439 cas suspects, dont 40 ont été confirmés (33 proviennent de l’étranger et sept ont été transmis dans la communauté). À ce jour, trois décès ont été signalés.

• En plus des trois cellules de coordination de la réponse COVID-19 récemment créées par le Premier Ministre (scientifique, communication et socio-économique), le Président a créé la Commission multisectorielle pour la Gestion de la Pandémie COVID-19. Coprésidée par le Dr Jean William Pape, fondateur de Gheskio et le Dr Lauré Adrien, directeur général du MSPP, la Commission sera responsable de la planification stratégique et de la coordination transparente des ressources pour la réponse COVID-19. Les agences des Nations Unies ont commencé à travailler avec la Commission.

• Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) lancera une nouvelle plateforme en ligne la semaine prochaine. Elle contiendra des ressources pédagogiques pour les enseignants, les parents et les élèves, permettant l’apprentissage à domicile. En attendant, des programmes éducatifs de radio et de télévision sont en cours d’enregistrement et seront diffusés sur les médias locaux.

• La municipalité de Pétionville (le centre commercial de Port-au-Prince), en collaboration avec le MSPP, la Police Nationale Haïtienne (PNH) et le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), a adopté de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de COVID-19. Ces mesures comprennent l’interdiction des ventes sur les trottoirs et la réduction des heures d’ouverture des marchés publics où seuls les vendeurs de nourriture sont désormais autorisés à opérer.

• Dans le cadre de la réponse à COVID-19, le Gouvernement d’Haïti a autorisé la réouverture des entreprises du secteur du textile et de l’habillement pour la production de matériel médical. Le système des Nations Unies a engagé des discussions avec le secteur du textile