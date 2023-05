Digicel Group : ascension et chute d’un pivot des communications dans les Caraïbes

Digicel Group : L’ascension et la chute d’un pivot des communications dans les Caraïbes présentées par un analyste de la firme de recherche Telegeography

La filiale du groupe Digicel en Haïti, Unigestion Holding S.A, selon le journal Le Nouvelliste rapportant les informations disponibles mais non diffusées officiellement par la Douane et la Direction générale des impôts, aurait versé à l’État Haïtien 5.518.658.955,17 gourdes, soit environ 35 millions de dollars américains pour l’exercice fiscale 2021/2022.

Son patron Denis O’brien, selon le journal Irlandais « IrishTimes « aurait empoché entre 2007 et 2015 , 1.9 milliards de dollars américains, c’est-à-dire une moyenne de 237 millions par an comme dividende en tant que détenteur des 99% des actions du groupe.

Haïti , contribuant à environ 17 à 20% au revenu total du groupe Digicel opérant sur près de 35 marchés à l’époque, aura donc contribué à hauteur de 320 à 380 millions en devise américaine à la fortune personnelle de M. O’Brien durant la période mentionnée.

Cependant ces chiffres faramineux n’ont pas empêché à cette compagnie lourdement endettée de chuter et de faire faillite comme le raconte Tom Leins (1), analyste de recherche principal pour la base de données GlobalComms de TeleGeography .

Par Tom Leins(1)

Plus tôt cette année, il a été révélé que Denis O’Brien, l’homme d’affaires irlandais dont la fortune personne est évaluée à 2.7 milliards de dollars et qui a fondé le groupe international de télécommunications Digicel en 2001, pourrait perdre jusqu’à 90 % de l’entreprise au profit d’entreprises d’investissement basées aux États-Unis, après avoir retiré plus de 1.9 milliards de dollars américains de dividende entre 2007 et 2015.

Ces entreprises sont sur le point de prendre le contrôle de l’entreprise en échange de l’annulation de jusqu’à 1,8 milliard de dollars de la dette de Digicel.

La révélation qu’O’Brien pourrait perdre son empire fait suite à une période tumultueuse pour Digicel. Aujourd’hui, nous examinons l’ascension et la chute d’un pivot des communications dans les Caraïbes.

L’histoire de l’origine de la Digicel

En 1991, O’Brien faisait partie du consortium Esat Telecom, qui a été formé pour concurrencer l’opérateur historique irlandais Telecom Eireann.

En partenariat avec Telenor, l’opérateur de télécommunications public norvégien, la nouvelle société d’O’Brien a formé Esat Digifone, qui a soumissionné avec succès pour la deuxième licence mobile GSM d’Irlande. À cette époque, l’Irlande était l’un des derniers États de l’UE à libéraliser son marché de la téléphonie mobile et le nouveau venu a mené une concurrence agressive, réalisant de solides gains d’abonnés.

Le 7 novembre 1997, Esat Telecom Group plc a organisé une offre publique initiale (IPO) et a été cotée à la Bourse irlandaise, à la Bourse de Londres et au NASDAQ.

En 2000, Telenor a fait une offre pour le contrôle de la société, mais O’Brien a choisi de vendre l’unité au britannique BT à la place, rapportant 300 millions d’euros sur la vente de 2,4 milliards d’euros.

Grâce à l’argent de sa vente d’Esat Telecom, O’Brien a obtenu une licence mobile en Jamaïque et a lancé le premier réseau GSM du pays en avril 2001, sous la marque Digicel. Il a ensuite réutilisé son playbook Esat Digifone dans les Caraïbes, volant agressivement des parts de marché à Cable & Wireless Communications (CWC), l’opérateur mobile historique sur la plupart des marchés mobiles des Caraïbes.

L’incursion d’O’Brien sur le marché jamaïcain de la téléphonie mobile s’est avérée être la première de nombreuses initiatives de ce type dans une campagne de deux décennies pour la suprématie régionale dans les Caraïbes.

Conquêtes caribéennes et lancements latino-américains

Selon ses propres données, Digicel a renversé CWC pour devenir le leader du marché jamaïcain en seulement 15 mois après son lancement commercial.

Armé d’un plan réussi, une vague d’expansion a suivi dans les années 2000, avec Digicel augmentant sa présence via une combinaison de lancements de nouveaux sites et d’offres de rachat qui englobaient les Caraïbes et l’Amérique centrale et du Sud.

Ainsi, le groupe est désormais présent sur les sites suivants : Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Aruba, Grenade, Barbade, Iles Caïmans, Curaçao, Dominique, Anguilla, Bermudes, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda , Îles Turques et Caïques, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Trinité-et-Tobago, Haïti, Bonaire, Îles Vierges britanniques, Montserrat, El Salvador, Guyane et Suriname.

Faire sensation dans le Pacifique

L’empreinte caribéenne du groupe étant bien établie, O’Brien s’est mis à trouver une nouvelle région où il pourrait appliquer sa formule éprouvée. Il pensait que le Pacifique avait le potentiel pour faire l’affaire.

Le premier marché opérationnel de Digicel dans la région était Samoa. Le groupe a obtenu une licence cellulaire en avril 2006 et a commencé ses activités après son acquisition de Telecom Samoa Cellular en septembre 2006, le relançant sous le nom de Digicel Samoa en novembre 2006.

Digicel a ensuite obtenu une licence en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mars 2007, avant d’être lancée en juillet de la même année. Ensuite, elle a acquis les actifs de Shoreline Communications (Tonfon) aux Tonga en décembre 2007, relancé sous la marque Digicel en mai 2008. Digicel Vanuatu a démarré en juin 2008 et Digicel Fiji lancé en octobre 2008. Enfin, la société a activé son réseau en Nauru en septembre 2009.

État d’esprit NYSE

Avec des affaires apparemment en plein essor et une présence sur plus de 30 marchés, en septembre 2015, Digicel a dévoilé son projet d’introduction en bourse à la Bourse de New York (NYSE).

Le groupe avait l’intention d’offrir 124,2 millions d’actions de «classe A» et 193,3 millions d’actions de «classe B» entre 13 et 16 dollars par action. Digicel prévoyait un produit d’environ 1,7 milliard de dollars – en utilisant un point médian de 14,5 dollars par action – avec un plan d’utilisation d’environ 1,3 milliard de dollars pour rembourser ses dettes existantes. Le solde servirait à financer les CAPEX et les acquisitions.

En quelques semaines, cependant, Digicel a annulé l’introduction en bourse prévue, invoquant les conditions du marché. O’Brien a noté: « Digicel a décidé de ne pas procéder à son introduction en bourse prévue pour le moment. Malgré un soutien important à l’introduction en bourse d’un groupe d’investisseurs de grande qualité pendant la période de commercialisation, les conditions actuelles, en particulier sur les marchés émergents, ont eu un impact sur la dynamique des transactions ces derniers jours. Compte tenu de nos perspectives de croissance, une introduction en bourse de Digicel était facultative et fondée sur l’atteinte de la juste valeur pour l’entreprise. La volatilité récente des marchés boursiers a vu un certain nombre d’introductions en bourse

Détenteurs d’obligations, faillite et «business as usual»

Des eaux orageuses nous attendaient cependant. Digicel a résisté à plusieurs années de hausse des coûts financiers et de baisse des revenus sur ses marchés clés, entraînant des niveaux d’endettement importants.

En effet, en mai 2020, Digicel a demandé la reconnaissance du chapitre 15 auprès d’un tribunal fédéral des faillites aux États-Unis, à la suite d’un dépôt similaire devant les tribunaux des Bermudes quelques jours auparavant. Les dépôts faisaient référence à une société holding intermédiaire non opérationnelle, Digicel Group One Limited (DGL1).

La liquidation de la société faisait partie d’un accord avec les détenteurs d’obligations visant à réduire la dette du groupe – d’environ 1,7 milliard de dollars – en faisant en sorte que cinq catégories de détenteurs d’obligations échangent leurs titres contre des billets de moindre valeur.

Soulignant l’ampleur de ses problèmes, un dossier réglementaire a confirmé que le fardeau de la dette de Digicel à fin septembre 2019 était de 7,4 milliards de dollars.

Digicel a souligné que cette décision n’aurait aucun impact sur ses opérations quotidiennes, déclarant dans un communiqué de presse qu’il s’agissait du « business as usual ».

Jour de paie du Pacifique

Sous pression pour générer des fonds, Digicel a commencé à explorer la vente potentielle de son unité d’exploitation dans le Pacifique en décembre 2020, après avoir reçu des approches non sollicitées d’un certain nombre de parties concernant les actifs.

Alors que China Mobile était initialement perçu comme le favori pour un tel accord, le gouvernement australien nourrissait des préoccupations de sécurité nationale concernant toute implication chinoise. Le gouvernement australien était disposé à offrir une aide financière sous forme de prêts subventionnés ou de garanties de prêt à d’autres soumissionnaires afin d’empêcher une entreprise publique chinoise d’accéder à des infrastructures essentielles dans la région.

En juillet 2021, la compagnie de téléphone australienne Telstra a confirmé qu’elle était en pourparlers avec Digicel concernant un accord potentiel, ajoutant que le gouvernement australien offrait des conseils techniques et un « soutien à la gestion des risques financiers et stratégiques ».

En l’occurrence, Digicel et Telstra ont finalisé un accord en octobre 2021, en vertu duquel Telstra acquerrait 100 % de Digicel Pacific pour un prix d’achat total de 2,1 milliards de dollars australiens (1,6 milliard de dollars). Sur ce total, Telstra apporterait 270 millions AUD en fonds propres, tandis que l’administration de Canberra fournirait un montage financier d’une valeur d’environ 1,85 milliard AUD via Export Finance Australia (EFA). Digicel et Telstra ont ensuite finalisé la transaction en juillet 2022.

Digicel Debt Deal évite la date limite par défaut

Le 28 février 2023, un jour avant que l’entreprise ne devait payer 925 millions de dollars d’obligations en circulation, Digicel a annoncé qu’elle avait conclu un accord de principe avec un comité de créanciers pour un échange de dettes contre des capitaux propres qui réduirait la consolidation du groupe. dette d’environ 1,8 milliard de dollars.

Selon les termes de l’accord, O’Brien, qui détient actuellement 99,9 % de Digicel, pourrait voir sa participation réduite à environ 10 %.

Cependant, si l’accord de restructuration s’effondre, ou si les créanciers poussent pour un résultat plus punitif, la participation d’O’Brien pourrait potentiellement diminuer encore plus.

Bloomberg a ensuite nommé Golden Tree Asset Management, PGIM Fixed Income et Contrarian Capital Management alors que les entreprises s’apprêtaient à prendre le contrôle de Digicel lorsque O’Brien cède sa participation.

Malgré les informations selon lesquelles le plan de restructuration de la dette proposé avait du mal à convaincre un certain nombre de créanciers clés, on pense que la proposition a maintenant obtenu des accords de principe avec 75 % des obligataires concernés.

Interrogé sur le rôle futur de Denis O’Brien dans l’entreprise, un porte-parole de Digicel a déclaré aux médias : « M. O’Brien resterait activement impliqué dans l’entreprise en tant qu’administrateur et conserverait une participation dans l’entreprise recapitalisée. »

Il y a cependant peu de certitudes dans les télécoms, et il semble peu probable que l’Irlandais soit celui qui donne le ton une fois la poussière retombée.

(1)Tom Leins est analyste de recherche principal pour la base de données GlobalComms de TeleGeography. Basé au bureau britannique de la société, il contribue également à la newsletter quotidienne CommsUpdate de la société, qui comprend son tour d’horizon hebdomadaire populaire du lundi MVNO. Mis à part l’industrie MVNO, Tom a développé une forte spécialisation aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en suivant les fusions et acquisitions, les enchères de spectre, les développements réglementaires, les opportunités de marché.

