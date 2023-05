Des personnalités haïtiennes sanctionnées par le Canada mais invitées par l’UE, l’analyse du sociologue Joël R. Leon

Posted in

Le sociologue Joël R. Leon analyse le régime de sanctions de l’Union Européenne et fait remarquer que l’UE ne soutient guère le Canada pour avoir notamment invité, à la fête de l’Europe, l’ancien président Jocelerme Privert et l’ancien premier ministre Jean-Henry Céant.

Pétion-Ville, le 11 mai 2023. C’était le 9 mai dernier, à l’hôtel Montana. A l’initiative de la délégation de l’Union Européenne en Haïti, une somptueuse cérémonie a été organisée à l’hôtel Montana, à l’occasion de la fête de l’Europe.

Parmi les invités de marque, on pouvait remarquer le premier ministre Ariel Henry, des responsables politiques, des acteurs de la société civile mais également deux des personnalités sanctionnées par le Canada, il s’agit de Me Jean Henry Céant, ex-premier ministre, et l’ancien président Jocelerme Privert.

Pour le sociologue Joël R. Leon, ces invitations à Me Céant et à M. Privet sont la preuve que l’Union Européenne ne soutient guère le Canada et il s’explique en analysant le régime de sanctions de l’Union Européenne dont Stefano Gatto est l’ambassadeur en Haïti.

Il rappelle que le 25 novembre dernier, le Conseil de l’Europe a voté son propre régime de Sanctions sur Haïti intitulé: “RÈGLEMENT(UE)2022/2309 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti”.

Ce sont, fait remarquer le spécialiste, des règlements qui vont en droite ligne de la résolution 2653/2022 du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Il fait aussi remarquer que dans l’alinéa 4 des Considérants il est clairement stipulé que : « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits. »

L’article 16.1 se lit ainsi, “Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et qu’il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l’annexe I. Le Conseil communique sa décision et l’exposé des motifs à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.”

A titre d’exemple, dans la liste des personnes sanctionnées par l’UE, il note que Jimmy Cherizier (alias «Barbecue») est indexé pour s’être « livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme »

Le sociologue Joël R. Leon a souligné que l’Ambassadeur Stefano Gatto est soumis à l’UE et ses 27 membres et peut, à bon droit, inviter qui il souhaite à célébrer la fête de l’Europe.

« L’Europe n’étant pas sous tutelle du Canada contrairement à ce dernier qui doit rendre des comptes au Royaume-Uni », ajoute M. Leon, rappelant que le Canada n’a jamais, depuis 2010, réussi à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en dépit des démarches effectuées en ce sens.

Joël R. Leon a aussi regretté les réactions et les différents tweets crucifiant l’Ambassadeur Gatto, et souligne qu’ils traduisent et dénotent » l’envie, la jalousie et mettent bien en évidence ces “démocrates de renom “ sous le chapeau de défenseur de droit de l’homme avalisant l’arbitraire du Canada à l’encontre d’anciens dirigeants qui ont servi et qui représenteront toujours l’image d’Haïti à travers le monde (sanctionnés ou pas) ».

« Même la Chambre des Communes du Canada a exhorté le gouvernement du Canada à régler immédiatement les défauts de son régime de sanctions, y compris le manque de transparence et le peu d’informations fourni aux parlementaires, ainsi que l’insuffisance des ressources affectées aux enquêtes et à l’exécution « , rappelle Joël R. Leon.

Il rappelle également que le Comité Permanent des Affaires Étrangères et du Développement International et le Sous-Comité des Droits Internationaux de la Personne ont invité Justin Trudeau et Mélanie Joly à corriger leur cahier sur Haïti.

« Alors sur quelle base Pascale Solages, Venina Charles, Monique Clesca, Jeffsky Poincy, anciens Petrochallengers Nou Pap Domi, convertis, par besoins, en organisation de droits humains financée par USAID, s’en prennent à l’Ambassadeur Gatto pour avoir invité Céant et Privert à célébrer la fête de l’Europe », se demande Joël R. Leon.

« Un Canada incapable depuis Novembre 2022 d’administrer la moindre preuve contre les personnes sanctionnées, et vous parlez de Démocratie et d’Etat de Droit, Nancy Roc et Frédéric Boisrond », soupire-t-il.

Joël R. Leon pense qu’il serait mieux qu’on demande au Canadan de soutenir ses allégations par des éléments de preuve.

A ceux qui critiquent l’ambassadeur Gatto pour avoir invité Me Céant et M. Privert à la fête de l’Europe, il leur demande de prendre le temps de lire les grands classiques comme Montesquieu, Zola, Castera, pour comprendre pourquoi il faut s’accrocher au principe de la « présomption d’innocence ».

« L’Union Européenne, la Suisse et les Royaume-Unis ont fait le bon choix, dans leur régime de sanctions, d’exiger des évidences avant de compromettre la vie et l’avenir de citoyens jusque-là au-dessus de tout soupçon », a-t-il rappelé.

Il dénonce des manœuvres du Canada pour justifier honteusement l’échec de la communauté internationale en Haïti à travers le Core Group constitué au Canada même en 2003 pour ensevelir Haïti par leurs maladroites décisions.

Pour le sociologue Joël R. Leon, ce qu’il faut retenir dans cette invitation de l’Ambassadeur Stefano Gatto à Jean Henry Céant et Jocelerme Privert, c’est que l’Union Européenne prend ses propres dispositions quant aux sanctions et n’a pas à suivre ou non le Canada.

Il rappelle que l’ambassadeur Français, Fabrice Mauriès avait lui- même déclaré sur RFI que la France n’emboite le pas de Personne. La preuve, fait-il remarquer, c’est que la France et l’Espagne étaient aux côtés de l’ambassadeur Gatto à cette célébration de l’Europe du 9 mai 2023.

Une Célébration de la Démocratie et de la Fraternité, a-t-il souligné, ajoutant que les représentants de l’Union Européenne l’ont bien compris et ont pris le parti du droit.

Vant Bèf Info (VBI)