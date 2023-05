Comment l’assassinat de Jovenel Moïse s’est déroulé minute par minute et message par message

Une série de messages WhatsApp révèle comment le plan d’évasion s’est effondré et les présumés conspirateurs ont tenté désespérément de rallier le soutien diplomatique pour être secourus dans les heures qui ont suivi l’assassinat

Read this in English on CEPR

Le matin du 7 juillet 2021, les présumés assassins de Jovenel Moïse, président d’Haïti, ont tenté désespérément de s’échapper après l’assassinat, piégés à quelques pâtés de maisons de sa maison par la police haïtienne qui était arrivée sur les lieux. Leur itinéraire d’évasion planifié était bloqué. Les nouvelles de la mort du président avaient déjà été diffusées à la radio et les gens avaient commencé à mettre le feu aux pneus dans les rues.

«Nous sommes dans la merde, les gars», a écrit le sergent Dubernay Capador, un ancien soldat colombien hautement entraîné, dans un groupe de discussion WhatsApp à 4h56. «Nous sommes au milieu d’une guerre et personne ne répond», a-t-il ajouté. Environ trois heures après la mort de Moïse, le soldat était toujours incapable de contacter les deux hommes qui l’avaient engagé, les propriétaires d’une entreprise de sécurité de la région de Miami. Leur audacieux complot pour prendre le pouvoir ne semblait pas se dérouler comme prévu.

Environ 30 minutes plus tard, Antonio Intriago, l’un des propriétaires de l’entreprise de sécurité Counter Terrorist Unit Federal Academy (CTU), a finalement répondu. «J’essaie d’appeler Gabriel», a-t-il écrit, faisant référence à Arcangel Pretel, son partenaire chez CTU et l’homme qui avait personnellement recruté Capador et une vingtaine d’autres anciens soldats colombiens pour participer au complot. Le FBI a admis que Pretel était un informateur actif de l’agence à l’époque.

«Nous sommes barricadés des deux côtés», a écrit Capador à 5h26. «Nous sommes encerclés… faites-nous sortir d’ici», a-t-il ajouté quelques minutes plus tard.

Une heure plus tard, Intriago a confirmé à Capador que son partenaire, Pretel, avait enfin pris contact. «D’accord, que tout se passe bien, au nom de Dieu», a écrit Intriago.

«J’espère bien, nous avons fait la partie difficile», a répondu Capador.

Son patron a répondu : «Nous passons des appels, mais nous ne comprenons pas ce qui s’est passé».

«Eh bien, ils nous ont trahis, voilà ce qui s’est passé», a avancé Capador.

La transcription des messages WhatsApp

La transcription des discussions de groupe WhatsApp, obtenue par les auteurs auprès d’une source anonyme proche de l’enquête sur la mort de Moïse, fait maintenant partie des milliers de pages de preuves dans une affaire en cours au département américain de la justice contre 11 présumés conspirateurs actuellement emprisonnés dans le sud de la Floride. Un procès prévu pour mai a été reporté à plus tard dans l’année.

L’un des 11 accusés, le trafiquant de drogue condamné et ancien informateur de la DEA Rodolphe Jaar, a déjà plaidé coupable. Huit autres, dont Intriago, Pretel et leur financier Walter Veintemilla, risquent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables. Deux des soldats colombiens ont également été extradés à Miami, tandis que le reste, ainsi que des dizaines de suspects supplémentaires, sont détenus en Haïti et n’ont pas encore été formellement inculpés.

Selon le département américain de la justice, Intriago et Pretel «ont géré et dirigé les autres membres de la conspiration», y compris les Colombiens. Pourtant, les discussions révèlent que pendant des heures après l’assaut à la résidence présidentielle, les chefs des soldats colombiens n’ont pas réussi à joindre les deux hommes en Floride que le département de la justice américain accuse d’être au centre du complot.

Les discussions sur WhatsApp obtenues offrent une narration dramatique des événements qui se sont déroulés dans les heures et les jours suivant l’assassinat du président Moïse, ainsi qu’un nouvel éclairage sur les intentions des présumés conspirateurs. Les discussions soulèvent également des questions importantes sur la narration présentée par les procureurs américains et le rôle joué par diverses ambassades étrangères. Les personnes actuellement détenues aux États-Unis, dont beaucoup apparaissent dans les journaux de chat, semblent confuses, à la merci de leurs partenaires haïtiens locaux – dont beaucoup sont toujours en fuite – et implorant l’intervention de diplomates internationaux.

Le transcript de 50 pages des messages provient de plusieurs groupes de discussions, chacun comprenant des membres différents. Cependant, certaines informations clés manquent et le transcript des discussions semble incomplet. Peu ou pas de mention n’est faite du sort de Moïse, bien que tous semblent conscients qu’il est mort, échangeant même des rapports médiatiques confirmant son assassinat. Les messages ne révèlent pas non plus qui a donné l’ordre de tuer Moïse, ni le motif.

Certains des messages sont entre des personnes utilisant des surnoms ou des noms de code, les phrases sont confuses, les mots mal orthographiés et alternent entre trois langues : l’espagnol, l’anglais et le français. Cependant, les identités des participants ne sont pas difficiles à déterminer à partir du chat, des informations dans les documents judiciaires, ainsi que des enquêteurs privés et des membres de la famille des Colombiens.

Des doutes et de l’incertitude ont hanté le complot avant le 7 juillet

Le jour précédant l’assassinat, le 6 juillet 2021, Intriago a envoyé un message à Walter Veintemilla, un financier équatorien-américain qui avait fourni à CTU une ligne de crédit de 175 000 $, dans le cadre d’un effort visant à investir dans certains projets de développement, y compris une centrale solaire, tout en assurant la sécurité d’un candidat à la présidence, Christian Emmanuel Sanon, un pasteur haïtiano-américain. Initialement, le plan était de remplacer le président Moïse par un gouvernement de transition dirigé par Sanon; les grandes opportunités économiques à venir étaient conditionnées par cela.

«Walter, comme tu le vois, les conditions sont réunies mais n’oublie pas que les 20 hommes ont été envoyés il y a un mois et que nous devons payer leurs salaires», a écrit Intriago, en référence aux Colombiens embauchés par CTU qui n’avaient pas encore reçu de compensation.

Veintemilla a répondu en disant que ses ressources étaient épuisées. «Aucun des investisseurs n’est disposé à donner un centime», a-t-il écrit.

«Eh bien, Walter, comment le dire aux garçons ? Toi [Pretel] et moi savons qu’aujourd’hui nous sommes plus sûrs de ce que nous faisons et que le travail sera mené à bien avec succès», a écrit Intriago, ajoutant qu’ils avaient déjà signé trois contrats pour le développement de projets de gestion des déchets, d’électricité et d’eau. Intriago a ensuite ajouté qu’il avait contacté les Colombiens pour leur demander une semaine supplémentaire pour les payer.

Selon les procureurs américains, cependant, début juillet, les plans avaient changé. Sanon n’était plus considéré comme un candidat présidentiel viable. Au lieu de cela, CTU et leur équipe de sécurité colombienne avaient trouvé un nouveau leader à soutenir : Wendelle Coq, un ancien juge de la Cour suprême qui avait été licencié par Moïse quelques mois plus tôt.

À la mi-juin, de nombreux conspirateurs présumés ont prétendu avoir rencontré Coq chez elle, à quelques centaines de mètres du président. Là, Coq et un autre responsable judiciaire auraient signé un document autorisant l’arrestation du président Moïse et promettant l’immunité à ceux qui y participaient. James Solages, un Haïtiano-Américain qui travaillait avec CTU, s’est rendu personnellement en Floride et a remis le document à CTU. Cette lettre, dont l’authenticité est contestée par Coq et l’autre responsable, est une pièce cruciale de la preuve dans l’affaire américaine car elle constitue la base de la compétence juridique américaine.

«Nous sommes tous ensemble»

Le matin du 7 juillet, Intriago, en voyage en famille au Texas, s’est réveillé avec la nouvelle de la mort du président. Le Vénézuélo-Américain, qui avait dirigé sa petite entreprise depuis un immeuble de bureaux à Doral, juste à l’ouest de l’aéroport international de Miami, semblait pris au dépourvu. Le contrat de sécurité en Haïti n’avait que deux mois. Avant cela, il vendait surtout des gilets pare-balles à Miami et donnait des cours de formation en sécurité. «Je ne sais pas encore ce qui s’est passé», a-t-il répété dans l’un des groupes de discussion, et a bientôt entamé le long trajet de retour vers la Floride. Mais nulle part dans les discussions n’y a-t-il une discussion ou une remise en question de ce qui s’est réellement passé pendant la nuit dans les collines au-dessus de Port-au-Prince.

Quoi qu’il en soit, les discussions font clairement comprendre que les personnes impliquées s’attendaient à ce que Coq, la juge, prenne les choses en main. «Il est impératif qu’elle assume maintenant la responsabilité», a écrit Intriago un peu après 6h30, en référence à Coq, qui est surnommée «El Diamante» (Le Diamant) dans les discussions.

«Si la juge ne prête pas serment, ils nous couperont tous la tête, y compris la sienne… tous autant que nous sommes», a répondu German Rivera, alias «Colonel Mike». «Nous sommes entre tes mains».

«Et celles de Dieu. Nous triompherons», a immédiatement répondu Pretel.

«Nous sommes tous ensemble, frère», a assuré Intriago.

En début d’après-midi, l’attaque de la police n’avait toujours pas eu lieu, mais aucun soutien n’avait été apporté aux Colombiens piégés. À 13h25, Intriago a partagé une mise à jour d’un des principaux suspects de l’assassinat, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice haïtien, Joseph Badio.

«Badio fait ce qu’il peut et maintient une communication très positive avec moi et je suis sûr que vous sortirez bientôt de là. J’ai confirmé qu’il y a un ordre (pour la police) de ne pas procéder et qu’ils clarifient les choses», a écrit Intriago. Le message révèle pour la première fois l’implication directe de Badio dans la conspiration de CTU.

Badio, qui est un associé de longue date du Premier ministre haïtien actuel, Ariel Henry, est toujours en fuite. Les enregistrements téléphoniques obtenus dans le cadre de l’enquête montrent que Badio et Henry étaient en communication régulière dans les deux semaines précédant l’assassinat, y compris dans les heures qui ont suivi l’attaque. Selon les témoignages de certains des Colombiens détenus, Badio a assisté à des réunions de planification et était dans le convoi de véhicules qui s’est rendu à la maison du président le matin de l’assassinat. Il était également le lien principal entre CTU et Coq, le juge.

Lire aussi : Ariel Henry fait partie des organisateurs de l’assassinat de Jovenel Moïse, d’après le juge d’instruction

Rivera a répondu : «L’important s’il vous plaît, c’est de nous sortir de là.» Puis il a ajouté, s’adressant à Intriago par son nom de code : «Merci Ariel, mais c’est ce qu’ils ont dit il y a plus d’une heure».

Dr. Jean Marie : «Je suis avec vous»

Peu de temps après, Pretel a partagé les coordonnées d’un certain Dr Robert Jean Marie, une figure mystérieuse avec un numéro de téléphone portable de la région d’Atlanta qui est présenté comme un représentant du département d’État américain. Le groupe a été informé que le Dr Jean Marie organiserait un sauvetage. Marie a déclaré dans une discussion qu’il était également en contact avec l’ambassadeur de Taïwan pour demander l’asile. «Je suis avec vous», a-t-il écrit à un moment donné.

Les coordonnées du Dr Jean Marie ont été fournies par Badio, a expliqué Pretel. Les relevés téléphoniques montrent que Badio et le Dr Jean Marie se sont parlé à plusieurs reprises le matin du 7 juillet.

Rien n’indique que le Dr Jean Marie était un représentant du gouvernement américain. En fait, les discussions suggèrent qu’il ne l’était pas. Plusieurs messages envoyés par les auteurs au numéro de téléphone appartenant au Dr Jean Marie sont restés sans réponse.

Un porte-parole du département d’État a déclaré qu’il «ne commenterait pas les enquêtes criminelles en cours». Mais il est clair, d’après les discussions et d’autres documents, que presque tous ceux impliqués dans l’assassinat croyaient qu’ils opéraient avec au moins le soutien tacite des autorités américaines et haïtiennes, ainsi que d’autres acteurs de la communauté internationale. Dans une longue série de messages au cours des jours suivants, échangés dans plusieurs groupes de discussion, les présumés conspirateurs font à plusieurs reprises référence à des contacts avec des responsables américains de l’ambassade de Port-au-Prince et du département d’État, qu’ils semblaient croire en train de prendre des dispositions pour les sauver. Ils mentionnent également des contacts avec les ambassades du Canada, du Royaume-Uni et de Taïwan. Les auteurs ont contacté le ministère des Affaires étrangères canadien pour demander des informations sur ces messages supposés, mais un porte-parole n’a pas immédiatement répondu.

«J’étais au téléphone avec l’ambassadeur, j’ai besoin que vous m’envoyiez la localisation de l’endroit où vous êtes», a écrit Intriago à 14 h 38 l’après-midi du 7 juillet. À ce moment-là, les Colombiens, incapables de s’échapper en raison d’un barrage de police, avaient trouvé refuge dans un bâtiment abandonné. Ils avaient été encerclés pendant des heures alors que leurs appels incessants à l’aide restaient sans réponse. L’attaque de la police était imminente.

Un peu après 15 heures, Capador a informé le groupe que la police avait commencé à leur tirer dessus. «Sortez-nous d’ici», a ajouté Rivera (Col. Mike).

Vingt minutes plus tard, Intriago a répondu : «Pouvez-vous envoyer des photos du renseignement collecté. Urgent.»

On ne sait pas à quoi cela fait référence. Il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels les Colombiens ont fouillé la chambre de Moïse à la recherche de documents et d’une grosse somme d’argent, avant de remplir des sacs de sport et de quitter la maison. Deux des Colombiens ont été retrouvés morts avec jusqu’à 50 000 dollars en leur possession. Mais les Colombiens ont dit à Intriago que les «preuves» n’étaient pas à portée de main à ce moment-là. Il est probable que ce qui a été collecté à la maison du président est resté dans leurs véhicules, garés au milieu de la route à proximité. Ce qu’ils ne savaient apparemment pas encore, c’est que deux de ces véhicules avaient été incendiés, détruisant tout ce qui restait à l’intérieur.

Vers 16 heures, les Colombiens ont signalé que la police haïtienne avait commencé à tirer du gaz lacrymogène dans la maison où ils étaient retranchés. «Arrêtez cette merde, sinon beaucoup de gens vont mourir», a plaidé Capador.

«Merci de faire quelque chose», a ajouté Solages dans la discussion de groupe. «Une mise à jour sur l’ambassade des États-Unis ?»

Intriago a répondu qu’il venait de parler à l’ambassadeur du Canada et qu’il essayait de joindre l’ambassadeur de Taïwan. Son ambassade, a-t-il expliqué, se trouvait à quelques centaines de mètres de l’endroit où se trouvaient les Colombiens. Une minute plus tard, il a ajouté que le Département d’État «envoyait des troupes mais qu’elles devaient passer par des formalités administratives».

«Nous avons besoin que Diamante prête serment … et que l’ambassade des États-Unis vienne nous chercher. Il n’y a pas d’autre moyen», a répondu Rivera.

Capador a ajouté : «Ils nous tirent dessus avec une mitrailleuse lourde de calibre 50. Ils nous ont coincés.»

Sous le feu : l’attaque de la police haïtienne

Pendant ce temps, Intriago et Pretel continuaient leur prétendue offensive diplomatique pour sauver les Colombiens.

À 16 h 30, Intriago a partagé les numéros de téléphone publics des ambassades de Taïwan et du Venezuela. Vingt minutes plus tard, Pretel a envoyé le numéro de contact d’urgence de l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Il a demandé à l’un des membres du groupe, qui est un citoyen américain, d’appeler l’ambassade et «d’expliquer qu’ils travaillent pour CTU. Ils étaient en mission pour aider le juge et ce qui s’est passé […] Ils veulent vous entendre directement».

Quatre minutes plus tard, le colonel Mike a relayé que Solages était au téléphone avec l’ambassade des États-Unis.

À 17 h 10, Intriago a informé le groupe qu’il venait d’apprendre que les États-Unis appelaient pour arrêter l’attaque. Il a demandé une liste de noms et une photo du groupe à envoyer aux ambassades étrangères, au Canada, au Venezuela et à Taïwan pour demander l’asile.

Le gouvernement américain a précédemment révélé publiquement que deux Haïtiano-Américains impliqués dans le complot, James Solages et un ancien informateur de la DEA, Joseph Vincent, étaient en contact avec des responsables américains et avaient été encouragés à se rendre à la police haïtienne, ce qu’ils ont fait vers 18h30.

Peu de temps après la reddition de Vincent et Solage, qui n’est pas mentionnée dans les discussions, Capador a informé le groupe que les choses empiraient. «Ils nous tirent dessus avec tout ce qu’ils ont», a-t-il écrit. À 20 heures, Pretel a signalé la première victime, l’un des soldats colombiens. Après une pause d’environ une heure, Rivera a de nouveau imploré une assistance. «Nous n’avons nulle part où aller maintenant», a-t-il écrit à 21h37. À ce moment-là, les Colombiens avaient été chassés de la maison et s’étaient dispersés en groupes. Rivera et dix autres sont rapidement arrivés devant l’ambassade de Taïwan. Dans le chaos, deux autres Colombiens ont été tués, dont Capador.

Peu après 10h30 du soir, le Dr Jean Marie a informé Intriago qu’il avait parlé à l’ambassadeur de Taïwan et que de l’aide était en route. Encore une fois, cependant, le soutien promis n’a pas été concrétisé. Les discussions de groupe montrent une activité constante tout au long de la soirée du 7 juillet et jusqu’au matin du 8 juillet. À un moment donné, Pretel a rapporté que les Colombiens se cachaient dans un réservoir d’eau à l’extérieur de l’ambassade de Taïwan, en attendant toujours que quelqu’un vienne les laisser entrer.

Cette nuit-là, à 2h14, le Dr Jean Marie a envoyé un message : «Les commandos américains sont en route […] Le Corps militaire américain arrive vers 3 heures du matin ou 3h30 du matin. L’équipe avancée est déjà sur place.» Aucune troupe américaine n’a jamais été mobilisée.

Au lever du soleil le lendemain matin, Intriago plaidait toujours auprès du Dr Jean Marie pour qu’il aide les Colombiens à entrer dans l’ambassade. «S’il vous plaît, les hommes ont besoin du code d’alarme de l’ambassade», a-t-il écrit à 7h46 du matin.

Vers 13h30 l’après-midi du 8 juillet, soit environ 36 heures après l’assassinat, Intriago a informé un groupe de discussion que les Colombiens étaient enfin entrés dans l’ambassade. Mais, a-t-il ajouté, le personnel de l’ambassade n’était toujours pas présent. Ils n’ont réussi à entrer que parce que «quelqu’un a ouvert la porte et est parti». On ne sait pas dans les discussions de qui il peut s’agir.

À ce moment-là, la police haïtienne avait déjà lancé une opération pour arrêter ceux qui étaient à l’intérieur de l’ambassade. À 17 heures le 8 juillet, Intriago a demandé à Dr. Jean Marie des nouvelles des Taïwanais. «Nous n’avons plus de communication depuis plus d’une heure et nous nous inquiétons pour leur intégrité», a-t-il écrit. À ce moment-là, tous ceux qui étaient à l’intérieur de l’ambassade de Taïwan s’étaient rendus pacifiquement.

Taïwan a nié avoir aidé les Colombiens à entrer dans son ambassade et a affirmé avoir travaillé avec la police haïtienne pour les arrêter dès qu’elle a été informée de leur présence.

Au cours des 24 heures suivantes, tous les Colombiens ont été arrêtés par la police haïtienne, sauf un. L’individu qui a réussi à échapper à la capture, Mario Palacios, a été arrêté des mois plus tard en Jamaïque, puis envoyé aux États-Unis.

Épilogue

Avec l’équipe d’CTU en détention policière en Haïti, il n’a pas fallu longtemps aux forces de l’ordre – en Haïti et aux États-Unis – pour commencer à frapper aux portes.

À 19h30 le 9 juillet, Intriago a écrit qu’il avait reçu un appel de «Sami», apparemment une référence à Samir Handal, l’homme qui avait loué un bureau à Christian Sanon. «Ils ont tout pris … ils ont pris les ordinateurs … y compris Sanon», a-t-il ajouté environ une heure et demie plus tard. «Oooo jeez», a répondu Pretel.

Même au moment où les arrestations se propageaient, Intriago et Pretel semblaient confus quant à ce qui s’était réellement passé au cours des jours précédents. «Nous devons être sûrs qu’ils nous ont dit la vérité», a écrit Intriago juste après 21 heures. «Bien sûr, nous devons tout confirmer», a répondu Pretel. «S’ils ont pris de mauvaises décisions, ils feront face aux conséquences.»

Intriago, qui était à ce moment-là rentré chez lui à Miami, a envoyé un message à un groupe à 22h33. «À ma porte, il y a deux personnes qui ont dit qu’elles sont des agents fédéraux», a-t-il écrit.

«Que vas-tu faire ?», a répondu le Dr Jean Marie.

«Je ne sais pas s’ils le sont vraiment», a répondu Intriago.

Intriago, Pretel et Veintemilla passeraient les prochains jours à être interrogés par des agents du FBI et de la division des enquêtes de sécurité intérieure. Les trois ont décidé de coopérer en remettant leurs téléphones et ordinateurs aux agents.

Intriago et Veintemilla ont maintenu leur innocence depuis le début de l’enquête, affirmant avoir été trompés par des personnes inconnues en Haïti qui ont piégé les Colombiens. Pretel n’a fait aucune déclaration publique. Beaucoup de Colombiens affirment également avoir été dupés, alléguant que le président était déjà mort quand ils sont entrés dans la maison. En prison, plusieurs anciens soldats qui ont pénétré dans la résidence de Moïse ont admis avoir commis l’assassinat lors d’entretiens avec les enquêteurs. Ils nient maintenant cette version, affirmant que les aveux ont été obtenus sous la torture.

Peu de temps après l’assassinat, Intriago a publié une déclaration publique affirmant que lui et Pretel avaient tenu des réunions avec des agents du FBI au bureau de CTU où leurs projets de «changement de régime» en Haïti ont été discutés. Plus tôt cette année, cela a été confirmé par le FBI, bien que l’agence ait déclaré que ses agents avaient refusé de s’impliquer. Les avocats d’Intriago ont affirmé que leur client agissait en croyant que le gouvernement américain soutenait leurs efforts en Haïti.

Ce n’est que le 14 février de cette année, plus de 18 mois après l’assassinat, qu’ils ont finalement été arrêtés et inculpés de complot dans l’assassinat de Moïse. Bien que les autorités haïtiennes aient ensuite émis des mandats d’arrêt contre Coq et Badio, tous deux sont en fuite et ont fait des déclarations niant leur implication dans la mort de Moïse.

* Les auteurs ont parfois corrigé les fautes de frappe évidentes dans les transcriptions de chat pour plus de clarté.

Par David Adams & Jake Johnston