Camille Édouard Jr: « Le drame à Canaan est une preuve supplémentaire que le pays n’est ni dirigé, ni administré»

Le massacre d’une dizaine de fidèles chrétiens par le gang de Canaan ce samedi lors d’une manifestation visant à déloger ce groupe provoque la consternation dans le pays. De jeunes gens baignant dans leur sang filmés par des criminels qui se réjouissent de leurs actes de cruauté. Réagissant sur ce drame, l’ancien ministre de la justice et de la sécurité publique, Me Camille Édouard Junior parle

d’une rare forme de trahison de l’élite politique et économique vis- à-vis de la population.

Port-au-Prince, le 26 août 2023.- « Ce qui se passe à Canaan est une preuve supplémentaire que le pays n’est ni dirigé, ni administré », soutient l’ancien garde des sceaux de la République, en entretien avec la rédaction de Vant Bèf Info (VBI).

De l’avis du professeur d’universités, Ce n’est pas le rôle des fidèles d’aller déloger des bandits, ils ne sont ni formés, ni informés voire entraînés pour ce type d’initiative.

De même, poursuit-il, cette action désespérée est une preuve que la population se sent abandonnée et n’est plus protégée par ses dirigeants.

«J’appelle à la prudence, la pondération et surtout à la sagesse des populations civiles face à ce niveau de risques à la vie et à la santé», conseille l’ancien titulaire du ministère de la justice et de la sécurité publique

«J’interpelle les autorités en place à prendre autant que faire se peut, toutes les mesures, même les plus exceptionnelles pour rétablir la confiance, la sécurité et le bien-être de la population avec nos forces publiques animées de bonne volonté et la détermination nécessaire ainsi que le sacrifice que requiert l’urgence de l’heure», suggère Me Camille Édouard Junior.

Jean Allens Macajoux/ Yves Manuel