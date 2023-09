Blindés, fusils d’assaut et tout-terrain sont livrés à la PNH

La Police nationale d’Haïti compte 16 nouveaux blindés et 500 fusils automatiques. Dix autres pick-up Toyota, des blindés légers nécessitant des travaux de renforcement, seront livrés sous peu. Le feu vert a été donné pour la commande d’armes et d’autres équipements pour les Forces armées d’Haïti (FAD’H.

La situation sécuritaire en Haïti ne cesse de se détériorer, avec des épisodes de rafales d’armes automatiques, de pillage et d’incendie de maisons par des bandits, poussant la population à quitter ses lieux de vie. Dans ce contexte, l’ambassade des Etats-Unis recommande vivement à ses ressortissants de quitter le pays dans les plus brefs délais.

Cependant, le gouvernement haïtien a pris des mesures pour renforcer la capacité opérationnelle de la Police Nationale d’Haïti (PNH) et des Forces Armées d’Haïti (FAD’H). Une commande de 16 nouveaux blindés et 500 fusils automatiques a été livrée à la PNH. En outre, dix autres pick-up Toyota, des blindés légers nécessitant des travaux de renforcement, sont en cours de livraison.

Dans un souci de renforcement continu des capacités de sécurité, le gouvernement a également donné son accord pour l’acquisition d’autres armes destinées aux FAD’H, ainsi que d’équipements non létaux tels que des casques et des bottes de combat. Il est prévu que les militaires participent à la sécurisation d’infrastructures stratégiques et de sites sensibles. Cependant, ces dépenses de sécurité doivent être suivies attentivement afin de garantir leur efficacité et leur utilisation appropriée.

En parallèle, la PNH a reçu un lot de 40 véhicules Pickup Toyota Land Cruiser flambant neufs du Gouvernement Américain. Cette coopération entre les deux pays permettra à la PNH de renforcer sa capacité opérationnelle et de continuer à lutter efficacement contre le grand banditisme sous toutes ses formes. La cérémonie de remise des clés de ces véhicules s’est déroulée en présence du Directeur Général de la PNH, de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, ainsi que des représentants du gouvernement américain.

Malheureusement, malgré les efforts déployés, des incidents ont été signalés, notamment l’incendie de deux blindés qui n’étaient pas engagés dans une opération régulière. Ces événements soulignent l’importance de garantir une utilisation responsable de ces équipements pour la sécurité de tous.

Sur le terrain, la situation reste préoccupante, avec des bandes armées continuant de semer la terreur. Les rafales d’armes automatiques et les incendies de domiciles ont poussé des milliers de personnes à quitter leurs foyers à Carrefour-Feuilles et à Tabarre. Cette détérioration de la situation a conduit l’ambassade des Etats-Unis à recommander aux Américains de quitter le pays dans les plus brefs délais, en réservant des vols à l’avance étant donné la demande croissante.

La situation sécuritaire en Haïti reste fragile, mais grâce aux efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la capacité opérationnelle de la PNH et des FAD’H, on peut espérer une à terme. Les nouvelles acquisitions de blindés, fusils d’assaut et tout-terrains sont une étape importante dans cette direction.

Cependant, il est essentiel de souligner que le renforcement des capacités ne se limite pas seulement aux équipements. Il nécessite également une formation adéquate du personnel et une coordination efficace entre les différentes forces de sécurité. Les autorités haïtiennes doivent veiller à ce que ces nouvelles ressources soient utilisées de manière stratégique et responsable pour garantir la sécurité de tous les citoyens.

En parallèle, il est crucial de poursuivre les efforts visant à renforcer le tissu social et économique du pays. La lutte contre le grand banditisme et l’insécurité ne peut être menée avec succès que si les causes profondes de ces problèmes sont également fournies. Cela implique d’investir dans l’éducation, la création d’emplois, le développement des infrastructures et la promotion d’une justice équitable.

Par ailleurs, il est important que les autorités haïtiennes maintiennent une transparence totale dans la gestion de ces ressources financières allouées à la sécurité. Les dépenses doivent être justifiées et contrôlées de manière rigoureuse afin de prévenir toute mauvaise utilisation ou corruption.

En conclusion, le renforcement des capacités de la PNH et des FAD’H à travers l’acquisition de nouveaux équipements est une étape positive dans la lutte contre l’insécurité en Haïti. Cependant, cela doit être accompagné d’une formation adéquate, d’une coordination stratégique et d’efforts continus pour améliorer les conditions socio-économiques du pays. Seul un engagement global et intégré permettra de garantir la sécurité et le bien-être des citoyens haïtiens.